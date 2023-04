Triển lãm tranh của 38 họa sĩ Mỹ tại Đà Nẵng

Không gian Finding Parkinsons trưng bày các tác phẩm của họa sĩ David Thomas với 33 bức tranh in, sử dụng kỹ thuật đa dạng như cắt dán kết hợp hình ảnh khuôn mặt tự chụp và ảnh chụp MRI não của tác giả; in kỹ thuật số, in thạch bản trên cơ sở hoàn thành các bức in thạch bản mà ông làm dang dở trong thời gian khoảng năm 1986. Họa sĩ David Thomas cho biết: "Finding Parkinsons là câu chuyện kể về cuộc chiến chống lại căn bệnh thoái hóa thần kinh của chính tôi. Tôi được chẩn đoán bị mắc căn bệnh này vào năm 2015, hậu quả của việc phơi nhiễm chất độc da cam khi đóng quân tại VN trong thời gian từ năm 1969 - 1970. Thông qua nghệ thuật của mình, tôi muốn mang đến cho bạn một góc nhìn vào thế giới riêng cũng như cuộc chiến chống lại bộ não của chính tôi".

Không gian thứ 2 trưng bày bộ sưu tập gồm 38 tác phẩm với tựa đề "Peace, Love and Understanding" (Hòa bình, tình yêu và sự hiểu biết) của 37 nghệ sĩ là thành viên của The Boston Printmakers (Hội Đồ họa Boston, Mỹ). Triển lãm nhằm tôn vinh những đóng góp và kỷ niệm gần 30 năm hoạt động của họa sĩ David Thomas trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa các nghệ sĩ VN và Mỹ. Sau khi triển lãm kết thúc (hết ngày 21.4), các họa sĩ sẽ hiến tặng bộ sưu tập cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng nhằm tri ân sự hiếu khách mà bảo tàng đã dành cho các nghệ sĩ quốc tế.