Triển lãm trực tuyến ‘Xuôi dòng sông Thu 2023’ gây quỹ xây nhà cho người nghèo

Triển lãm Xuôi dòng sông Thu 2023 đăng tải tác phẩm trên website www.xuoidongsongthu.com, Facebook của nhóm Vietnam Art Space, All about Art and Artists và trang cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ.

Mục tiêu của chương trình dự kiến quyên góp được 500 triệu đồng từ tiền bán tranh, tương đương 50% giá trị tác phẩm, để xây 10 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế.

Đây là một trong những triển lãm do Quỹ Gieo nhà gặt nhà thực hiện, với số lượng họa sĩ tham gia rất lớn trong nhiều năm qua.

Họa sĩ Ngô Trần Vũ (phải) và giám tuyển Ngô Kim Khôi tham gia tổ chức triển lãm BTC

Thành lập từ năm 2018 - do họa sĩ Ngô Trần Vũ khởi xướng, đến nay Quỹ Gieo nhà gặt nhà đã quyên góp được hơn 3 tỉ đồng, hỗ trợ xây hơn 60 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế (kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/căn).

Đại diện quỹ trao nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế

Tham gia triển lãm có giám tuyển Ngô Kim Khôi và 21 họa sĩ ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam: Lê Kinh Tài, Bùi Tiến Tuấn, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Đinh Ngọc Thắng, Đoàn Quốc, Hồng Quân, Nguyễn Minh Tâm, Huỳnh Bảo, Lâm Nguyệt Hà, Phan Niệm, Trần Thảo Hiền, Võ Thành Thân, Bùi Văn Tuất, Cao Thục, Doãn Hoàng Lâm, Mai Xuân Oanh, Hùng Rô, Lê Đức Tùng, Ngụy Đình Hà, Nguyễn Văn Đức, Vũ Thái Bình.

Họa sĩ Lê Kinh Tài giới thiệu tác phẩm sơn dầu vẽ về đề tài Hội An. Lê Kinh Tài là một trong những họa sĩ đương đại Việt Nam với những bức tranh tiền tỉ thu hút sự quan tâm của giới sưu tập trong và ngoài nước.

Một số tác phẩm của các họa sĩ tham gia triển lãm

Họa sĩ Liêu Nguyễn Hướng Dương có tác phẩm Thu xao xuyến. Anh là 1 trong 10 nghệ sĩ trên toàn thế giới được chọn lựa để đồng hành cùng Apple trong chiến dịch "Start Something New" năm 2016 nhằm mục đích quảng bá và tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật được sáng tác trên nền các thiết bị công nghệ.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn mang đến triển lãm tác phẩm tranh lụa Tuổi mộng mơ. Là người con của đất Quảng Nam, Bùi Tiến Tuấn đã tích cực đóng góp nhiều năm cho Quỹ Gieo nhà gặt nhà để mang đến những mái ấm cho người nghèo trên quê hương Quảng Nam.

Tác phẩm tranh lụa Tuổi mộng mơ của Bùi Tiến Tuấn (ảnh dưới) và tác phẩm Mùa xuân Tây Bắc (ảnh trên) của họa sĩ Mai Xuân Oanh

Họa sĩ Mai Xuân Oanh có tác phẩm Mùa xuân Tây Bắc, diễn tả tình yêu thiên nhiên với một nét đẹp diệu kỳ và màu nhiệm.

Bên cạnh đó là những bức tranh đặc sắc của: họa sĩ Ngụy Đình Hà với Tình xuân đón đợi; họa sĩ Bùi Văn Tuất mang đến một bức chân dung em bé vùng núi phía Bắc; họa sĩ Lê Đức Tùng tham gia tác phẩm sơn mài Xuân về với kích thước lớn vẽ cảnh thanh bình mùa xuân; họa sĩ Võ Thành Thân với Phú Văn Lâu...