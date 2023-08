Triết lý ‘đồng hành’ tạo dựng nơi làm việc hạnh phúc tại FPT IS

HR Asia Awards - Best Companies To Work For In Asia là giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên trong khu vực.

Tại sự kiện, FPT IS - công ty công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam và khu vực được vinh danh với hai hạng mục: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023" và "Công ty chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực nhân sự".

Chia sẻ về nền tảng trong chiến lược phát triển, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS nhấn mạnh: "Tại FPT IS, triết lý "đồng hành" là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động kinh doanh - quản trị. Đó là hành trình FPT IS 30 năm thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người dân qua hàng trăm dự án và hệ thống xương sống của đất nước. Đó cũng là sứ mệnh tổ chức cam kết đồng hành trên mọi dấu mốc quan trọng của cán bộ nhân viên. Đồng hành trên lộ trình phát triển năng lực, sự nghiệp từ những ngày đầu gia nhập, đến khi hoàn thành dự án, tăng lương... cho đến thời khắc quan trọng đại cuộc sống như xây tổ ấm, mua nhà, sinh con… Dù là giây phút thành công hay thời khắc khó khăn, tổ chức sẽ luôn sát bên, cùng bạn vững vàng vượt qua. Tại FPT IS, những bước trưởng thành sẽ là những kỷ niệm lần đầu khó quên, thanh xuân mỗi người đều là những ngày tháng nhớ mãi".

Với triết lý song hành cùng khách hàng phát triển bằng công nghệ, FPT IS là công ty điển hình trong thị trường công nghệ về lịch sử lâu đời, năng lực về triển khai dự án cũng như hệ sinh thái sản phẩm giải pháp hàng đầu. Với hàng loạt các dự án triển khai cho khách hàng là Chính phủ, doanh nghiệp, ngân hàng… nhân sự sẽ có cơ hội thực chiến cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, giải quyết bài toán lớn trọng điểm nền kinh tế: Hệ thống Thuế thu nhập cá nhân PIT, Hệ thống Chính phủ số cho 25 tỉnh thành, Sàn giao dịch chứng khoán HoSE...

Nuôi dưỡng tinh thần "start-up trong lòng doanh nghiệp" và "làm sản phẩm" chính là cốt lõi trong chương trình phát triển năng lực tại FPT IS. Công ty xây dựng chính sách cho các dự án R&D và kinh doanh sản phẩm Made by FPT IS, chương trình "đổi mới sáng tạo" từ Tập đoàn FPT như giải thưởng iKhiến. Từ đó tạo động lực, thúc đẩy cá nhân tham gia sáng tạo sản phẩm Made by FPT IS có chất lượng cao, góp phần nâng cao chuyên môn và gia tăng thu nhập cho mỗi nhân viên. Đến nay, tại FPT IS đã có hơn 60 sản phẩm ra đời thông qua chương trình trên.

Trong việc kiến tạo trải nghiệm số, FPT IS số hóa toàn trình 100% các điểm chạm trong quy trình nhân sự từ khi gia nhập, trong quá trình làm việc đến khi rời công ty. Công ty thừa hưởng các nền tảng số của toàn Tập đoàn FPT như hệ thống quản trị mục tiêu OKR, ứng dụng nhân viên MyFPT với chức năng nổi bật về khen thưởng, thẻ phạt. Bên cạnh đó, với sáng kiến ứng dụng FIS Insight, công tác vận hành nội bộ thực hiện thuận tiện, hiện đại như chấm công, xác nhận lịch trình công tác, hệ thống đào tạo nội bộ... Các giải pháp Made by FPT IS ứng dụng trong dịch vụ nội bộ như 100% ký số và với giải pháp FPT.eSign, số hóa 100% quy trình làm việc với giải pháp FPT SPro…

Trong khía cạnh đời sống, FPT IS triển khai chính sách phúc lợi NEWFIS được xây dựng với tầm nhìn công ty đồng hành cùng mọi CBNV trong mọi dấu mốc lớn của cuộc đời. Đặc biệt, từ năm 2022, chương trình hỗ trợ mua nhà và xe cho CBNV trở thành điểm sáng với hàng loạt ưu đãi độc quyền như vay với hạn mức cạnh tranh nhất thị trường, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền với hạn mức lên tới hàng trăm triệu/cán bộ, đến nay đã giúp gần 80 nhân sự thực hiện giấc mơ mua nhà và xe. Cùng với đó, việc phát triển Quỹ Người FPT vì cộng đồng tạo nên văn hóa tương thân tương ái, giúp hỗ trợ nhiều cán bộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều sự kiện ở FPT IS có tính dấu ấn đặc biệt, "chỉ có một lần trong đời", tiêu biểu là lễ kỷ niệm 25 năm mang tên Ngày mới diễn ra năm 2019 tại Cảnh Dương (Huế); chuỗi sự kiện vinh danh tập thể và CBNV hằng năm với tên gọi Alưi Parus - lấy cảm hứng từ tác phẩm Cánh buồm đỏ thắm, với mục tiêu tôn vinh sự cống hiến, khát khao, tin tưởng tới tận cùng. Các hoạt động gắn kết như Hội thao FIS Olympic, Happy Run... được kế thừa và phát huy từ văn hóa doanh nghiệp đặc sắc của FPT trong 35 năm trên hành trình kiến tạo hạnh phúc.

Chia sẻ về chiến lược phát triển con người tương lai, ông Minh bày tỏ: "Từ 2023, FPT IS đặt ra chiến lược đột phá về định hướng phát triển, công ty xác định dịch chuyển từ mô hình kinh doanh dự án sang kinh doanh nền tảng và sẽ mở rộng phạm vi thị trường toàn cầu hóa. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực giúp giao dịch giữa Chính phủ, người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả, tin cậy. Tôi tin rằng đây sẽ mở ra cơ hội lớn cho các chuyên gia và các bạn trẻ đam mê công nghệ, khao khát kiến tạo các giải pháp mới đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chính phủ số, xã hội số, kinh tế số. FPT IS sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển và kiến tạo hệ sinh thái giải pháp công nghệ Made by FPT IS đạt chuẩn quốc tế. Trên hết, một môi trường làm việc hạnh phúc với những trải nghiệm, dấu ấn không thể quên cho mỗi CBNV sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".