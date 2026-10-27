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    Triết lý 'Học nhanh - Nghề tốt' giúp sinh viên BTEC FPT Đà Nẵng vững bước vào đời

    Nguồn: FPT Polytechnic
    Nguồn: FPT Polytechnic
    Lễ tốt nghiệp năm 2026 của các sinh viên Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT Đà Nẵng vừa mới diễn ra trang trọng với chủ đề 'Constellation – Where Stars Align'.

    Sự kiện đánh dấu cột mốc trưởng thành của hàng trăm tân cử nhân, chính thức gia nhập lực lượng lao động chất lượng cao. Với định hướng đào tạo chuẩn quốc tế cùng tinh thần "Học nhanh - nghề tốt", sinh viên BTEC FPT Đà Nẵng liên tục tham gia giải quyết các dự án thực tế cùng doanh nghiệp. BTEC FPT Đà Nẵng ghi nhận hơn 65% sinh viên có việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

    Triết lý 'Học nhanh - Nghề tốt' giúp sinh viên BTEC FPT Đà Nẵng vững bước vào đời- Ảnh 1.

    Khoảnh khắc tân khoa BTEC FPT Đà Nẵng rạng rỡ nhận bằng tốt nghiệp BTEC HND Level 5

    Hoàn thành chương trình, các tân khoa được nhận bằng BTEC HND Level 5 (Bằng Cao đẳng cấp độ 5 của Vương quốc Anh, do Tổ chức Giáo dục Pearson cấp), được công nhận tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tấm bằng quốc tế này là "tấm vé" thông hành mở ra nhiều ngã rẽ sự nghiệp mang tầm vóc toàn cầu. Sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn gia nhập ngay vào các tập đoàn đa quốc gia hoặc chuyển tiếp học liên thông lấy bằng cử nhân tại các trường đại học uy tín ở Anh, Mỹ, Úc, Singapore hay trong nước.

    Đánh giá cao năng lực của người học, ông Warut Thongsan, Quản lý bán lẻ tại ACE HOME CENTER, chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng vào chuẩn mực đào tạo của BTEC FPT, nơi không chỉ trang bị kiến thức mà còn giúp sinh viên phát triển kỹ năng thực tiễn và khả năng thích nghi".

    Thời gian tới, BTEC FPT tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ làm chủ tương lai.

    Tìm hiểu thêm về BTEC FPT, truy cập https://btec.fpt.edu.vn/

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