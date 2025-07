Ngày 15.7, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá 2 đường dây sản xuất cồn y tế giả quy mô lớn ở Hà Nội và Bắc Ninh, thu giữ hơn 19.000 chai cồn y tế Ethanol 70 - 90 độ được pha chế từ cồn công nghiệp.

Lực lượng của Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra các sản phẩm cồn y tế tại Công ty TNHH đầu tư dược phẩm Ngân Hà ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo tài liệu điều tra, qua nắm bắt thị trường, lực lượng của Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 công ty có dấu hiệu sản xuất cồn y tế giả, gồm: Công ty TNHH đầu tư dược phẩm Ngân Hà (địa chỉ tại xã Thanh Oai, Hà Nội) do ông Phạm Đình Dũng (39 tuổi) làm giám đốc và Công ty CP thương mại vật tư y tế An Bình (địa chỉ tại xã Gia Bình, Bắc Ninh) do ông Nguyễn Văn Diễn (37 tuổi) làm tổng giám đốc.

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, người đứng đầu 2 doanh nghiệp này đã chỉ đạo nhân viên mua cồn công nghiệp 99% để pha chế, sản xuất thành phẩm cồn y tế.

Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được dán nhãn mác giả và phân phối ra thị trường, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cồn y tế được sản xuất từ cồn công nghiệp có hàm lượng Methanol cao ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công an tỉnh Hà Tĩnh khi đưa các sản phẩm cồn y tế giả của 2 công ty trên đi giám định thì phát hiện các sản phẩm này được sản xuất từ cồn công nghiệp có hàm lượng Methanol cao. Đây là chất có thể gây tổn thương thần kinh, mù lòa, thậm chí tử vong nếu tiếp xúc hoặc hít phải.

Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất của 2 công ty ở Hà Nội và Bắc Ninh, cùng nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ thuốc, dược phẩm trên địa bàn, Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ hơn 19.000 chai cồn y tế Ethanol 70 - 90 độ giả.

Tang vật sử dụng để pha chế cồn y tế giả ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Liên quan đến Công ty TNHH đầu tư dược phẩm Ngân Hà, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, ông Phạm Đình Dũng là người đại diện pháp luật, song toàn bộ hoạt động, sản xuất cồn y tế giả do em trai ông này là Phạm Đình Tuấn, nguyên Phó chủ tịch UBND TT.Chúc Sơn, H.Chương Mỹ, Hà Nội (nay là xã Chương Mỹ) điều hành.

Hồi đầu tháng 6, ông Tuấn đã bị Công an Hà Nội bắt giữ để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả để điều tra, làm rõ hành vi của nhóm nghi phạm trong 2 đường dây sản xuất cồn y tế giả nêu trên.