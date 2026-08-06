Triệt phá 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bắt 171 người

Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, từ ngày 14 - 17.7, công an tỉnh này đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng chức năng của Công an Lào đấu tranh, triệt phá thành công 2 tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trực tuyến; tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến và "rửa tiền" xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong tổ chức tội phạm vừa bị công an triệt phá ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

2 tổ chức tội phạm trên đều do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành, câu kết với các đối tượng người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng phạm tội người Việt đến từ nhiều tỉnh, thành, giữ nhiều vai trò trong đường dây để thực hiện hành vi phạm tội khác nhau.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đối với tổ chức tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, các đối tượng sử dụng hình thức môi giới, làm quen, sau đó mời gọi đầu tư "sàn vàng ảo", đầu tư bất động sản trực tuyến.

Trong khi đó, tổ chức tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến thông qua nền tảng OKVIP. Đối tượng cầm đầu đã phân công nhiệm vụ cho các đối tượng người Việt Nam mở, thuê, mua tài khoản ngân hàng trong nước để tiếp nhận tiền của người chơi.

Đồng thời, sử dụng nhiều phần mềm công nghệ cao nhằm luân chuyển dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp trước khi chuyển về tài khoản của các đối tượng cầm đầu để thực hiện hành vi rửa tiền.

Qua đấu tranh, cảnh sát đã bắt giữ 171 đối tượng, thu 254 máy tính, 1.540 điện thoại di động cùng hàng trăm thiết bị điện tử và nhiều tài liệu liên quan từ 2 tổ chức tội phạm.

Một số thiết bị mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua xác minh ban đầu, có khoảng hơn 500 bị hại, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt trên 800 tỉ đồng; cùng hơn 10.000 tài khoản tham gia đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch trên 1.000 tỉ đồng.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và các chiêu trò dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" để lôi kéo sang nước ngoài làm việc, tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư tài chính trực tuyến, không tham gia các hình thức đánh bạc trên mạng, không cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu phạm tội.

Trước đó, chiều 5.8, ông Lò Văn Cương, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Điện Biên và thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đã đến chúc mừng, biểu dương và trao thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh, triệt phá thành công 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trên.