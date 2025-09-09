Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả quy mô lớn
Video Thời sự

Phan Hậu
09/09/2025 22:11 GMT+7

Tại Thái Nguyên, lực lượng quản lý thị trường vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em và băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngày 8.9.2025, Đội Quản lý thị trường số 1, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 và Công an địa phương kiểm tra cơ sở hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện một dây chuyền máy móc phục vụ sản xuất băng vệ sinh, cùng số lượng hàng hóa rất lớn. Hơn 121.000 miếng băng vệ sinh nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh nhãn hiệu Thạch Thảo, gần 70.000 miếng bỉm giấy nhãn hiệu NaNu nhập lậu và hơn 10 tấn nguyên phụ liệu đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Băng vệ sinh, bỉm trẻ em bị làm giả với quy mô lớn

 

Xem thêm bình luận