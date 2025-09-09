Ngày 8.9.2025, Đội Quản lý thị trường số 1, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 và Công an địa phương kiểm tra cơ sở hộ kinh doanh trên địa bàn.

Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả quy mô lớn

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện một dây chuyền máy móc phục vụ sản xuất băng vệ sinh, cùng số lượng hàng hóa rất lớn. Hơn 121.000 miếng băng vệ sinh nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh nhãn hiệu Thạch Thảo, gần 70.000 miếng bỉm giấy nhãn hiệu NaNu nhập lậu và hơn 10 tấn nguyên phụ liệu đã bị lực lượng chức năng phát hiện.