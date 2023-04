Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí, thu giữ 217 khẩu súng

Ngày 5.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trái phép.

Vụ án do Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì và đang trong quá trình điều tra, mở rộng.

Súng thu giữ được trong vụ án CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Trần Võ Minh Quân (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), Ngô Ngọc Anh Khoa (25 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Nguyễn Quốc Bảo (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM).



Sau khi bắt giữ, lực lượng công an đã khám xét nơi ở và 3 điểm chứa vũ khí của các nghi phạm trên địa bàn TP.HCM, thu giữ 1 khẩu súng AK, 216 khẩu súng khác, 10 viên đạn AK, 40 kg bi sắt, hơn 300 kg khí nén CO 2 , hàng trăm viên đạn sử dụng cho vũ khí quân dụng và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, 3 nghi phạm trên đã câu kết với nhau mua các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, các phụ kiện vũ khí về cất giấu ở các kho bí mật. Để che giấu lực lượng chức năng, các nghi phạm liên tục thay đổi địa điểm cất giấu vũ khí.

Để buôn bán các loại súng quân dụng, súng tự chế bắn đạn thể thao, súng bắn đạn cao su, đạn bi, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dao, kiếm các loại, các nghi phạm sử dụng tài khoản trên kênh YouTube đăng tải, quảng cáo.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng vụ án buôn bán vũ khí quân dụng CÔNG AN THANH HÓA

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận Trần Võ Minh Quân là người cầm đầu. Từ năm 2018 đến hết tháng 3.2023, các nghi phạm đã bán gần 2.000 đơn hàng cho khách hàng ở nhiều tỉnh thành khác nhau.



Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.