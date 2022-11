Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỉ đồng, thu nhiều súng đạn

Chiều 30.11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tùng Lâm (37 tuổi), An Văn Hạnh (36 tuổi), Vy Ngọc Trường (37 tuổi) và Phạm Thanh Tuyền (36 tuổi) cùng trú TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) để làm rõ hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lâm đăng ký tài khoản cá độ bóng đá từ nước ngoài qua mạng internet rồi chia nhỏ thành các tài khoản khác giao cho “chân rết”. Các “chân rết” lại tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho các "con bạc" trong và ngoài tỉnh để tham gia cá cược.





Bước đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đường dây này đã lập 11 tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền cá cược lên tới gần 100 tỉ đồng.

Quá trình triệt phá, Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ nhiều súng đạn cùng các tang vật liên quan.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra vụ án.