Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Triệt phá đường dây cưa phá đầu đạn, lấy thuốc nổ TNT đi bán
Video Thời sự

Triệt phá đường dây cưa phá đầu đạn, lấy thuốc nổ TNT đi bán

Trần Kha - Hoàng Huy
Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thuốc nổ TNT hoạt động liên tỉnh vô cùng tinh vi, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

buôn bán thuốc nổ thuốc nổ TNT liên tỉnh Công An TP.HCM cưa bom lấy thuốc nổ Nguyễn Văn Nguyên vật liệu nổ quân dụng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận