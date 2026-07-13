Triệt phá đường dây cưa phá đầu đạn, lấy thuốc nổ TNT đi bán

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thuốc nổ TNT hoạt động liên tỉnh vô cùng tinh vi, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng nguy hiểm.