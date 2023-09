Triệt phá đường dây đánh bài poker lôi kéo sinh viên các trường đại học

Tối 13.9, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) đã bắt giữ 13 nghi phạm có hành vi "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" và "gá bạc" ở căn hộ chung cư Gold View (P.1, Q.4, TP.HCM). Công an xác định đường dây này do Nguyễn Viết Anh Quân cầm đầu.

Trước đó, tối 6.9, PC02 phối hợp Công an Q.4 bắt quả tang các nghi phạm đang tổ chức đánh bạc trong 1 căn hộ ở chung cư Gold View. Qua đó đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc gồm: bộ bài tây, phỉnh nhựa (với số tiền quy đổi tương đương hàng trăm triệu đồng), bàn chuyên dụng để đánh bài poker. Sau đó, công an đưa nhiều nghi phạm liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Trước đó, PC02 phát hiện một nhóm người có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài poker với thủ đoạn rất tinh vi bằng cách tạo nhóm kín trên ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, lôi kéo sinh viên các trường đại học, nhân viên các công ty tài chính, bảo hiểm, nhân viên chứng khoán, để hoạt động phạm tội.

Ngoài ra, đối với những người quen biết thì đường dây này mới cho vào nhóm kín để liên lạc tham gia đánh bạc. Nhóm này tổ chức rất chuyên nghiệp, thuê 2 nhân viên thay phiên nhau chia bài, phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí cho các con bạc.

Nhóm đối tượng thường chọn chung cư cao cấp, có sự bảo mật về an ninh trên địa bàn TP.HCM để làm tụ điểm hoạt động phạm tội, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, PC02 tiến hành xác minh, xác định được nghi phạm cầm đầu là Nguyễn Viết Anh Quân.

Theo đó, lợi dụng danh nghĩa trò chơi poker, Quân đã lôi kéo nhiều đối tượng trí thức tham gia cờ bạc trá hình với số tiền sát phạt hàng trăm triệu đồng mỗi lần. Để né tránh sự theo dõi của công an, Quân thường xuyên thay đổi địa điểm và mỗi tuần chỉ tổ chức đánh bạc 1 lần.

Tại cơ quan công an, Quân khai, giữa tháng 6.2023, Trịnh Quốc Khải mua bàn poker dạng xếp và nhiều loại công cụ khác nhau để trong phòng ngủ căn hộ thuộc chung cư Gold View sử dụng. Do muốn có tiền để tiêu xài nên Quốc Khải đã cho Quân thuê lại căn hộ trên với giá 2 triệu đồng/ngày để tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài poker được quy đổi từ điểm phỉnh thành tiền.

Sau khi Quân đổi tiền thành phỉnh, khách sẽ đến bàn poker để tham gia đánh bạc với nhiều người khác, mỗi bàn chơi đánh bạc tối đa là 9 người, tối thiểu 5 người. Trước khi tham gia đánh bạc thì khách phải đổi tiền thành phỉnh ít nhất là 5 triệu đồng (tương đương 5.000 điểm).

Hiện PC02 đang điều tra mở rộng vụ tổ chức đánh bạc nói trên.