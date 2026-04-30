Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
30/04/2026 19:54 GMT+7

Ngày 30.4, trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai), cho biết đơn vị vừa khởi tố 3 đối tượng có hành vi tổ chức cho nhiều người nước ngoài xuất cảnh trái phép.

3 đối tượng bị khởi tố gồm Ly Seo Bình (21 tuổi, trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Giàng Phủ Lìn (25 tuổi) và Lù Seo Tráng (40 tuổi; cùng trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai).

Bộ đội biên phòng áp giải các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

ẢNH: PHAN HẬU

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tài liệu thu thập được thể hiện, các đối tượng được tổ chức thành đường dây, hoạt động phạm vi rộng, qua nhiều địa bàn. Giữa các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, dùng nhiều tài khoản mạng xã hội giả để liên lạc, trao đổi thông tin.

Sau một thời gian theo dõi, đấu tranh, ngày 26.4, tổ công tác của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với nhiều lực lượng đã đồng loạt triển khai và lần lượt bắt giữ Bình, Lìn và Tráng khi các đối tượng đang đi xe máy chở theo 3 người quốc tịch Trung Quốc.

Tại cơ quan chức năng, Bình, Lìn, Tráng khai nhận được thuê đón 3 người Trung Quốc tại khu vực gầm cầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đưa lên khu vực Sa Pa (xã Cốc San, tỉnh Lào Cai). Tiếp đó, nhóm này sẽ di chuyển đến xã Mường Khương để giao cho người khác tổ chức đưa sang Trung Quốc, với tiền công 4 triệu đồng/người.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng lựa chọn di chuyển vào ban đêm, tắt đèn xe và cử người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng nhằm lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Trước đó, nhóm của Bình đã thực hiện trót lọt 2 vụ đưa người xuất cảnh trái phép, nhận tổng số tiền hơn 16,7 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, nên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Triệt phá vụ đưa 4 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào

Triệt phá vụ đưa 4 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào

Ngày 24.4, Phòng Trinh sát Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết đang điều tra, mở rộng vụ án môi giới, đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua Lào.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
