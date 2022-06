Triệt phá đường dây khai thác cát lậu trên biển Cần Giờ

Hôm qua (4.6), theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Thủy đoàn II - Cục CSGT (C08 - Bộ Công an) triệt phá đường dây khai thác cát lậu lớn tại khu vực Cồn Ngựa thuộc vùng biển Cần Giờ (H.Cần Giờ, TP.HCM), tang vật thu giữ khi bắt quả tang là hơn 7.468 m3 cát.

Theo đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Văn Chinh (37 tuổi), Trương Văn Thắng (37 tuổi), Vũ Ngọc Đại (46 tuổi, cùng quê Hải Dương) cùng về tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Trước đó, khuya 5.5, Thủy đoàn II - Cục CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa, đã phát hiện 15 sà lan với 64 thuyền viên, trong đó có 12 sà lan đang lắp thiết bị khai thác cát trái phép và 3 sà lan chờ vận chuyển cát khai thác được chở đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản, tạm giữ 15 sà lan. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11/15 sà lan có chứa cát với tổng khối lượng hơn 7.468 m3. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra bãi tập kết cát Ngọc Thảo tại H.Cần Giuộc (Long An) do ông H.N.T (48 tuổi, quê Long An) làm chủ và phát hiện hơn 3.374 m3 cát do các đối tượng khai thác cát lậu bán, được tập kết ở đây. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ hơn 3.374 m3 cát, 1 phà bơm cùng các sổ sách có liên quan vụ án.





Ngày 4.6, trả lời Thanh Niên, một cán bộ Công an TP.HCM cho biết các đối tượng khai thác cát lậu thường tiến hành vào ban đêm, trên vùng biển xa bờ; sử dụng bơm hút đặt trên phương tiện lưu động, khi phát hiện cơ quan chức năng thì di chuyển đi nơi khác, chờ cơ quan chức năng rời khỏi thì lại tiếp tục hút cát lậu.

Đồng thời, khi phát hiện cơ quan chức năng, các đối tượng liền xả cát xuống biển để công an không thu được tang vật, không đủ chứng cứ xử lý hình sự; bất hợp tác khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra hành chính. Mặt khác, pháp luật hiện hành quy định về định lượng giá trị tang vật hoặc giá trị thu lợi bất chính để cấu thành tội phạm là còn quá cao, nên rất khó để khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với “cát tặc”. Đối với vụ án này, tang vật thu giữ khi bắt quả tang là hơn 7.468 m3 cát chứa trên 11 chiếc sà lan nên đủ căn cứ xử lý hình sự.

Tháng 10.2017, Thanh Niên đăng bài điều tra Ào ạt rút ruột biển Cần Giờ, phản ánh vấn nạn bất chấp việc TP.HCM đã đóng các mỏ khai thác cát trên địa bàn hơn 1 năm qua, hàng chục tàu hút cát vẫn ngày đêm ngang nhiên quần thảo băm nát vùng biển H.Cần Giờ.