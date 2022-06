TP.HCM: Triệt phá đường dây khai thác cát lậu lớn trên khu vực Cồn Ngựa biển Cần Giờ

Ngày 4.6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Thủy đoàn II - Cục CSGT (C08), Bộ Công an triệt phá đường dây khai thác cát lậu lớn tại khu vực Cồn Ngựa thuộc vùng biển Cần Giờ, tang vật thu giữ khi bắt quả tang là hơn 7.468 m3 cát.

Theo đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Văn Chinh (37 tuổi), Trương Văn Thắng (37 tuổi), Vũ Ngọc Đại (46 tuổi, cùng quê Hải Dương) cùng về tội "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên" theo Điều 227 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 ngày 5.5, Thủy đoàn II - Cục CSGT (C08), Bộ Công an làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa, thuộc thủy phận H.Cần Giờ, phát hiện 15 sà lan với 64 thuyền viên, trong đó có 12 sà lan đang lắp thiết bị khai thác cát trái phép và 3 sà lan chờ vận chuyển cát khai thác được đem đi tiêu thụ.





Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản, tạm giữ 15 phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11/15 sà lan có chứa cát, tổng khối lượng là 7.468,17 m3.

Qua điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra bãi tập kết cát tại H.Cần Giuộc (Long An) do ông H.N.T. (48 tuổi, quê Long An) làm chủ và phát hiện 3.374,85 m3 cát do các nghi can khai thác cát lậu bán, được tập kết ở đây. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ 3.374,85 m3 cát, 1 phà bơm cùng các sổ sách có liên quan vụ án.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp Thủy đoàn II - Cục CSGT (C08), Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án khai thác cát lậu trên vùng biển Cần Giờ.