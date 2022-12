Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, CCCD gắn chip

Các nghi can bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán giấy tờ giả, gồm: Hoàng Quốc Hưng (31 tuổi), Hoàng Ngọc Lam (28 tuổi, cùng ngụ Quảng Bình); Trần Nguyễn Minh Hoàng (24 tuổi), Võ Văn Hùng (29 tuổi), Lê Minh Trung (44 tuổi), Nguyễn Tiến Trung (33 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và Thái Văn Thắng (29 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, chiều 14.12, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Hoàng Quốc Hưng, Hoàng Ngọc Lam đang tàng trữ 3 giấy phép lái xe các hạng cùng nhiều giấy tờ giả. Khai thác nhanh, lực lượng công an xác định 2 người này là “chân rết” tiêu thụ giấy tờ giả trong một đường dây liên tỉnh. Từ lời khai của Hưng và Lam, lực lượng công an đồng loạt khám xét nhà của 5 nghi can khác trong đường dây gồm: Bùi Thanh Phương (nghi can Trần Nguyễn Minh Hoàng giúp sức cho Bùi Thanh Phương, chịu trách nhiệm liên hệ và giao giấy tờ giả; công an đang truy xét Bùi Thanh Phương), Võ Văn Hùng, Lê Minh Trung, Nguyễn Tiến Trung và Thái Văn Thắng. Qua khám xét đã thu giữ nhiều máy móc thiết bị, con dấu của cơ quan, tổ chức phục vụ cho việc làm giấy tờ giả; cùng nhiều loại giấy tờ như bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và rất nhiều loại giấy tờ khác. Đáng chú ý, công an còn thu giữ 1 giấy chứng nhận Công an nhân dân cùng nhiều CCCD gắn chip giả.

Hưng khai nhận hành vi lên mạng xã hội rao bán các loại giấy tờ giả với giá 1 - 2 triệu đồng/bộ. Khi có người đặt hàng, Hưng lấy thông tin và gửi cho các nhóm ở TP.HCM để làm giả với giá trung bình khoảng 400.000 đồng/bộ, sau đó bán kiếm lời. Để đối phó công an, các nghi can chỉ liên hệ với nhau bằng sim rác điện thoại và bằng nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Theo Công an TP.Biên Hòa, đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả với số lượng rất lớn, khách hàng khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài lượng giấy tờ giả thành phẩm chưa kịp giao cho khách, lực lượng công an còn thu giữ sổ sách ghi chép hàng ngàn giấy tờ giả các loại đã được các nghi can tiêu thụ ra thị trường. Đáng chú ý, các nghi can còn làm giả CCCD gắn chip, tuy nhiên chip điện tử trên thẻ CCCD lưu trữ những thông tin quan trọng của công dân thì các nghi can không làm giả được.

Trao đổi thêm với PV Thanh Niên, thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng Công an TP.Biên Hòa, cho biết: “Các nghi can này chỉ làm giả CCCD và mã QR, khi dùng điện thoại quét thì vẫn hiện các thông tin của người được làm giả”. Qua Báo Thanh Niên, thượng tá Nam cảnh báo và nhắc nhở các tổ chức, cá nhân cẩn trọng khi giao dịch mà sử dụng CCCD, nếu nghi ngờ dấu hiệu làm giả thì phải báo ngay cơ quan chức năng để xử lý.





Chỉ giả hình thức bên ngoài

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (DLQGVDC), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), cho biết thời gian gần đây đơn vị này có nắm được tình hình tội phạm làm giả thẻ CCCD gắn chip để sử dụng vào mục đích xấu. Để xảy ra tình trạng này là do người dân làm lộ, lọt hình ảnh CCCD hoặc thông tin cá nhân của mình, khiến kẻ xấu lấy thông tin để làm giả CCCD gắn chip.

Đại diện Trung tâm DLQGVDC cho biết CCCD gắn chip rất khó làm giả, tội phạm chỉ làm giả được hình thức bên ngoài, còn chip thì chắc chắn không thể làm giả được. “Kẻ xấu thu thập được thông tin công dân thì làm giả CCCD gắn chip bằng cách in màu, in 3D, thậm chí in giả cả mã QR-Code, gắn miếng đồng giả chip để nhìn bên ngoài giống như thật. Tuy nhiên, khi đưa vào máy quét sẽ phát hiện ra ngay. Đặc biệt, chip giả sẽ không có thông tin của công dân đã được tích hợp. Kẻ xấu chỉ lấy được thông tin trên thẻ, còn thông tin bên trong chip không thể đánh cắp”, đại diện Trung tâm DLQGVDC cho hay.

Bên cạnh đó, dữ liệu công dân bên trong chip khó có thể làm giả và thay đổi được sau khi phát hành thẻ với các thuật toán mật mã tuân thủ theo tiêu chuẩn của Ban Cơ yếu Chính phủ cũng như tiêu chuẩn bảo mật quốc tế. Đồng thời, nếu có tác động bất hợp pháp can thiệp, chip sẽ có cơ chế tự bảo vệ dữ liệu. Công nghệ phần cứng của chip cũng như các công nghệ phần mềm triển khai trên thẻ CCCD đảm bảo chống lại việc làm giả thẻ cũng như làm giả dữ liệu của công dân.

Trung tâm DLQGVDC khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin CCCD, thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội cũng như cho người ngoài để tránh bị đánh cắp thông tin làm giả CCCD gắn chip cũng như những giấy tờ khác.