Triệt phá đường dây làm giả nước giặt, nước rửa chén quy mô lớn

Ngày 17.8, thông tin từ Công an TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Nghi Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra đường dây làm giả nước giặt, nước rửa chén quy mô lớn.



Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, gồm: Lê Sỹ Thái (47 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, H.Đông Sơn), Trần Văn Sơn (24 tuổi), Trần Văn Tỉnh (26 tuổi), Trần Văn Thà (48 tuổi, đều ngụ xã Cán Khê, H.Như Thanh), Lê Văn Sơn (30 tuổi), Nguyễn Quốc Dung (22 tuổi, đều ngụ xã Các Sơn, TX.Nghi Sơn), Nguyễn Văn Chiến (22 tuổi, ngụ xã Triệu Thành, H.Triệu Sơn), Lê Gia Xuân (23 tuổi, ngụ xã Hợp Thành, H.Triệu Sơn, cùng tỉnh Thanh Hóa), và Phạm Thị Thu Hương (32 tuổi, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM).

8 trong số 9 bị can trong đường dây làm giả nước giặt, nước rửa chén CÔNG AN TX.NGHI SƠN

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 6.3, tổ công tác của Công an TX.Nghi Sơn làm nhiệm vụ trên tuyến đường 512 (thuộc địa phận xã Các Sơn, TX.Nghi Sơn) đã kiểm tra hành chính xe ô tô tải biển số 17C - 047.67, do Nguyễn Văn Đông (33 tuổi, ngụ xã Thăng Thọ, H.Nông Cống) điều khiển.

Quá trình kiểm tra trên xe phát hiện hàng trăm thùng các tông chứa các bình nước giặt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Nguyễn Văn Đông khai nhận toàn bộ số hàng do Lê Văn Sơn thuê vận chuyển từ xã Các Sơn vào TP.HCM để tiêu thụ.

Nghi vấn đây là một đường dây làm giả nước giặt, Công an TX.Nghi Sơn đã tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất ở xã Các Sơn thì phát hiện và thu giữ 1.404 can nước giặt các loại; 480 can và 2.934 chai nước rửa bát đĩa; hàng ngàn can nhựa, chai nhựa, bìa cát tông, tem nhãn và các loại máy móc dùng để đóng gói sản phẩm. Tất cả các tang vật thu giữ đều liên quan đến một đường dây làm giả nước giặt, nước rửa chén.

Tiếp đó, Công an TX.Nghi Sơn kiểm tra nhiều điểm tiêu thụ sản phẩm ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, đã thu giữ thêm 829 can nước giặt các loại; 359 can và 684 chai nước rửa chén; 1.476 chai nước tẩy rửa. Các sản phẩm đều được làm giả các nhãn hiệu lớn trên thị trường.

Quá trình điều tra xác định các bị can đã tổ chức mua các loại hóa chất, thiết bị sau đó pha chế thành các loại nước giặt, nước tẩy rửa và đóng gói giả các nhãn hiệu khác nhau. Sau khi hoàn thành sản phẩm, các bị can tổ chức vận chuyển, phân phối sản phẩm đến nhiều cơ sở kinh doanh ở các tỉnh, thành phố để tiêu thụ.