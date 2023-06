Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về VN

Trong đó, nổi cộm là vụ triệt phá đường dây ma túy do Chu Bá Chung (39 tuổi, quốc tịch Canada) điều hành.



T HU GIỮ 84 KG MA TÚY từ "người vận chuyển"

Sau nhiều tháng lần theo dấu vết, đeo bám các đối tượng để thu thập hồ sơ, chứng cứ, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy của Công an Q.Tân Bình, Công an Q.5 triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia tuồn gần 95 kg ma túy từ Campuchia vào VN tiêu thụ.

Ma túy được ngụy trang tinh vi CACC

Trong quá trình điều tra, trinh sát PC04 nắm được, đầu năm 2019, Chu Bá Chung thua bạc tại Campuchia và nợ tiền của một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) nhưng không có khả năng chi trả, nên chuyển sang mua bán ma túy kiếm tiền trả nợ. Chung móc nối với một trùm ma túy ở Campuchia để nhận hợp đồng vận chuyển thuê hàng trăm ký ma túy về VN, giao cho khách hàng ở TP.HCM và một số tỉnh, thành lân cận, tiêu thụ. "Sau khi ma túy về đến VN, Chung thuê người nhận từ 5 - 30 kg ma túy các loại (ma túy đá, ketamine, thuốc lắc) để cất giấu. Chờ lệnh của ông trùm ở Campuchia báo số lượng, loại ma túy cần giao cho khách thì Chung điều người do Chung thuê mang ma túy đi giao", một trinh sát PC04 cho hay.

Từ manh mối này, trinh sát đã lần ra người mà Chung thuê giao hàng là một phụ nữ tên Trương Ngọc Mai (26 tuổi, ngụ Q.4). Mọi hoạt động của người phụ nữ khả nghi này đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát. Một trinh sát nhớ lại: "Trương Ngọc Mai đi giao ma túy cho khách theo sự chỉ đạo của Chung ở rất nhiều địa điểm: con hẻm ít người trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình), ở gần siêu thị đường Trường Sa (Q.3), sảnh chung cư trên đường Thanh Loan (Q.8). Nhóm đối tượng này thường giao ma túy vào buổi tối để tránh sự theo dõi của lực lượng công an".

Ban chuyên án đánh giá quá trình triệt phá, thu thập chứng cứ đường dây mua bán ma túy do Chu Bá Chung cầm đầu rất khó khăn cho lực lượng. "Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi để né tránh cơ quan chức năng, thậm chí thường xuyên thay đổi điểm giao hàng vì sợ bị theo dõi. Nhiều tháng liền, các trinh sát âm thầm theo dõi 24/24 các đối tượng trong đường dây để thu thập đủ các chứng cứ, đánh sập đường dây mua bán, vận chuyển, tiêu thụ này", một cán bộ của PC04 cho biết thêm.

Về tình hình ma túy ở TP.HCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, nhìn nhận thời gian qua, nguồn ma túy vẫn chủ yếu từ khu vực Tam giác vàng được vận chuyển qua Lào, Campuchia thẩm lậu vào các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam bộ thông qua các đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới, sau đó vận chuyển về TP.HCM bằng các tuyến đường bộ, đường thủy... Nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết tập trung thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch của Bộ Công an, Công an TP.HCM mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào TP.HCM.

Ngày 16.9.2022, Mai nhận 30 kg ma túy đá và khoảng 12 kg thuốc lắc từ Chung, mang đi giao cho khách hàng trên đường Đỗ Ngọc Thạnh (Q.5) thì bị công an bắt giữ. Ngay lập tức, cơ quan công an khám xét khẩn cấp 2 chỗ ở của Mai tại Q.4, thu giữ lượng lớn ma túy, gồm: hơn 11,5 kg heroin, 38,3 kg ma túy đá, 89,54 gr ketamine, hơn 1,8 kg thuốc lắc, bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác. Tổng lượng ma túy các loại công an thu giữ được từ nơi ở của Mai là gần 84 kg.

Tại cơ quan công an, Mai khai nhận mỗi tuần được Chung trả công từ 5 - 10 triệu đồng. Mai đi giao ma túy cho khách theo chỉ đạo của Chung được vài lần thì tạm ngưng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đến tháng 3.2022, khi dịch Covid-19 bớt căng thẳng, Mai tiếp tục giúp Chung nhận, cất giữ và đi giao mỗi lần vài ký đến 30 kg ma túy cho các đại lý: Trần Kim Loan, Đỗ Thị Minh Tâm, Nguyễn Trung Quốc, Mai Thị Ngân...

Bị can Trương Ngọc Mai bị bắt giữ CACC

Đ I GIAO MA TÚY ĐỂ TRỪ NỢ, MỖI LẦN ĐƯỢC TRẢ CÔNG 100 - 200 TRIỆU ĐỒNG

Đáng chú ý, trước đó lực lượng trinh sát được tung đi nhiều nơi ở TP.HCM và một số tỉnh, thành đã chặt đứt mắt xích vận chuyển ma túy khác do Nguyễn Vũ Khải Hoàng (28 tuổi, quê Bình Định) thực hiện. Bước đầu, Ban chuyên án xác định, Hoàng là một trong những mắt xích vận chuyển ma túy do Chu Bá Chung điều hành.

Theo hồ sơ tài liệu của trinh sát, khoảng tháng 3.2022, Hoàng có vay tiền của một người chưa rõ lai lịch, tự xưng tên là Thạch. Hoàng trả lãi vay cho người này được một tháng thì không còn khả năng chi trả (tổng số tiền gốc và lãi vay khoảng 400 triệu đồng).

Theo Công an TP.HCM, từ ngày 15.12.2021 - 14.5.2023, Công an TP.HCM khởi tố 2.981 vụ án, 4.073 bị can (so với liền kề giảm 692 vụ, giảm 738 bị can); xử lý hành chính 473 vụ, 4.190 người vi phạm. Công an TP.HCM đã triệt xóa 1 tuyến, 5 địa bàn, 4 tụ điểm, 10 điểm phức tạp về ma túy; loại ra khỏi danh sách 4 địa bàn, 6 tụ điểm, 11 điểm phức tạp về ma túy do không đủ điều kiện xác lập địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đến tháng 9.2022, Thạch đề nghị Hoàng vận chuyển ma túy từ Kon Tum xuống TP.HCM giao cho khách và sẽ trả công bằng tiền. Nhưng số tiền này sẽ được cấn trừ vào số tiền Hoàng đang nợ Thạch. Sau khi Hoàng đồng ý, Thạch thỏa thuận trả công cho Hoàng từ 100 - 200 triệu đồng/lần vận chuyển ma túy.

Chiều 13.9.2022, Thạch gọi điện thoại yêu cầu Hoàng đi ô tô đến khu vực H.Ngọc Hồi, Kon Tum (gần cửa khẩu Bờ Y). Hoàng đến điểm hẹn thì Thạch lái ô tô đến giao cho Hoàng va li chứa ma túy rồi nói Hoàng chở về TP.HCM. Ở lần giao hàng này, Thạch hứa sẽ xóa nợ cho Hoàng 100 triệu đồng và cho thêm 5 triệu đồng làm chi phí trên đường vận chuyển hàng trắng.

Vừa về đến TP.HCM, khoảng 7 giờ ngày 15.9.2022, Hoàng đến P.Thảo Điền (TP.Thủ Đức) rồi điện thoại báo cho Thạch biết. Thạch nói Hoàng chờ một lúc sẽ có người gọi điện thoại để nhận ma túy. Sau khi giao ma túy xong, Hoàng gọi điện thoại báo cho Thạch biết, rồi trở về tỉnh Bình Định thì bị công an mời làm việc, bắt giữ…

Nghe tin đồng bọn bị bắt, Chung bỏ trốn ra TP.Nha Trang (Khánh Hòa) và đến ngày 21.9.2022 thì bị công an bắt giữ. Triệt phá đường dây ma túy này, cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam tổng cộng 9 bị can về các hành vi: tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

"Bằng sự nỗ lực, sự quyết liệt đeo bám của lực lượng trinh sát, sau khi nắm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây cũng như vai trò của các bị can trong đường dây, tháng 9.2022, hàng trăm công an được điều động tiến hành bắt giữ các đối tượng cộm cán. Đến tháng 5.2023 mới triệt phá hoàn toàn, chặt đứt nguồn cung cấp ma túy lớn từ nước ngoài vào TP.HCM và các tỉnh, thành", một cán bộ của Ban chuyên án nhấn mạnh. (còn tiếp)t