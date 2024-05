Triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ liên tỉnh

Ngày 22.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TX.Nghi Sơn vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an các tỉnh Thanh Hóa, Kon Tum, Gia Lai triệt phá đường dây mua bán vật liệu nổ trái phép.



Các nghi phạm và tang vật bị cơ quan công an bắt giữ

CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Ngọc (40 tuổi, ngụ P.Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai); Huỳnh Thị Tuý (59 tuổi) và Nguyễn Minh Viễn (52 tuổi), đều ngụ xã Chư Hreng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Nguyễn Thị Hồng (45 tuổi), Hoàng Thị Thuỷ (50 tuổi) và Trần Thị Phương (48 tuổi), đều ngụ P.Hải Châu, TX.Nghi Sơn. Ngoài ra, 7 nghi phạm khác đang được triệu tập, làm rõ.

Khi tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ hơn 272 kg vật liệu nổ, 200 kíp nổ, và nhiều tang vật có liên quan khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TX.Nghi Sơn, thời gian qua, trên địa bàn TX.Nghi Sơn xuất hiện tình trạng mua bán vật liệu nổ trái phép. Khi lập chuyên án điều tra, Công an TX.Nghi Sơn phát hiện đường dây buôn bán vật liệu nổ nêu trên.

Cơ quan công an xác định, trong đường dây này, Nguyễn Thị Ngọc, Huỳnh Thị Tuý và Nguyễn Minh Viễn cung cấp thuốc nổ cho các nghi phạm ngụ ở TX.Nghi Sơn để bán cho người dân.

Thủ đoạn của đường dây này là chỉ bán vật liệu nổ cho người quen biết và thường xuyên thay đổi cách thức liên lạc, cách thức mua bán, địa điểm giao hàng. Đặc biệt, các nghi phạm trao đổi bằng ký hiệu riêng cho từng loại vật liệu nổ nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng chức năng.

Công an TX.Nghi Sơn đã bàn giao hồ sơ vụ án, nghi phạm liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.