Triệt phá đường dây sản xuất gần 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 11 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; trốn thuế. Đường dây sản xuất nước hoa giả này do vợ chồng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu.

Các bị can trong đường dây sản xuất nước hoa giả bị khởi tố ẢNH: CTV

Công an đã khám xét 3 địa điểm gồm văn phòng công ty, kho hàng và xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thương mại sản xuất phát triển Nguyên Hương (địa chỉ tại phường Tam Bình, TP.HCM) do Nguyễn Ngọc Thơ (Giám đốc) cầm đầu.

Công an thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Versace, Burberry, Dior...

Cùng với đó là các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tem, nhãn... Ước tính số tiền thu lợi bất chính từ đường dây này là trên 15 tỉ đồng.

Nhóm này sản xuất nước hoa giả thương hiệu Chanel ẢNH: CTV

Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ và khởi tố 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Rủ người thân trong gia đình làm giả nước hoa bán trên mạng

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, Nguyễn Ngọc Thơ nhận thấy có nhiều khách hàng có nhu cầu mua nước hoa.

Thơ đã tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa, rồi cùng vợ là Trương Thị Mai Hiền mua máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và vỏ chai nước hoa giả của các thương hiệu lớn.

Nước hoa giả các thương hiệu lớn trong đường dây tự sản xuất ẢNH: CTV

Sau đó, Thơ thuê một xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, TP.HCM để tổ chức cho các nhân viên (là người thân trong gia đình) tiến hành làm giả sản phẩm với đầy đủ các công đoạn, từ pha chế, bơm chiết xuất, in, dán tem nhãn, đến đóng gói.

Nước hoa giả được bán cho khách hàng qua các ứng dụng giao tiếp, hội nhóm trên không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ số hàng giả đặc biệt lớn đến nhiều tỉnh, thành.

Hiện Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả nói trên.