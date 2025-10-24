Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Triệt phá đường dây sản xuất gần 20.000 chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Ngọc Lê
Ngọc Lê
24/10/2025 17:20 GMT+7

Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả; qua khám xét đã thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 11 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; trốn thuế. Đường dây sản xuất nước hoa giả này do vợ chồng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu.

- Ảnh 1.

Các bị can trong đường dây sản xuất nước hoa giả bị khởi tố

ẢNH: CTV

Công an đã khám xét 3 địa điểm gồm văn phòng công ty, kho hàng và xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thương mại sản xuất phát triển Nguyên Hương (địa chỉ tại phường Tam Bình, TP.HCM) do Nguyễn Ngọc Thơ (Giám đốc) cầm đầu.

Công an thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Versace, Burberry, Dior...

Cùng với đó là các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tem, nhãn... Ước tính số tiền thu lợi bất chính từ đường dây này là trên 15 tỉ đồng.

- Ảnh 2.

Nhóm này sản xuất nước hoa giả thương hiệu Chanel

ẢNH: CTV

Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ và khởi tố 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Rủ người thân trong gia đình làm giả nước hoa bán trên mạng

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, Nguyễn Ngọc Thơ nhận thấy có nhiều khách hàng có nhu cầu mua nước hoa.

Thơ đã tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa, rồi cùng vợ là Trương Thị Mai Hiền mua máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và vỏ chai nước hoa giả của các thương hiệu lớn.

- Ảnh 3.

Nước hoa giả các thương hiệu lớn trong đường dây tự sản xuất

ẢNH: CTV

Sau đó, Thơ thuê một xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, TP.HCM để tổ chức cho các nhân viên (là người thân trong gia đình) tiến hành làm giả sản phẩm với đầy đủ các công đoạn, từ pha chế, bơm chiết xuất, in, dán tem nhãn, đến đóng gói.

Nước hoa giả được bán cho khách hàng qua các ứng dụng giao tiếp, hội nhóm trên không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ số hàng giả đặc biệt lớn đến nhiều tỉnh, thành.

Hiện Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả nói trên.

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt 7 người, thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả thương hiệu lớn

Công an TP.HCM bắt 7 người, thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả thương hiệu lớn

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn nước hoa giả tại TP.HCM, thu hơn 10.000 chai nước hoa giả thương hiệu Chanel, YSL, Bvlgari…

Bình Phước: Triệt phá vụ sản xuất hàng chục ngàn chai nước hoa giả

Khám phá thêm chủ đề

sản xuất nước hoa giả công an bắt đường dây sản xuất nước hoa giả nước hoa giả buôn bán nước hoa giả Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận