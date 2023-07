Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi thu lời bất chính gần 5 tỉ đồng

Ngày 24.7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an TP.Hạ Long triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất 108 - 180%/năm.



Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng (28 tuổi, trú tại tổ 25, khu 2B), Nguyễn Văn Trung (24 tuổi, trú tại tổ 10, khu 7, cùng P.Cao Xanh) Phạm Thành Đạt (30 tuổi, trú tại tổ 8, khu 4, P.Trần Hưng Đạo, cùng TP.Hạ Long) về hành vi cho vay nặng lãi.

Bị can Ngô Văn Tùng tại cơ quan công an N.K

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, nhóm bị can do Ngô Văn Tùng cầm đầu sử dụng tài khoản Facebook đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội để tổ chức hoạt động cho vay với mức lãi suất từ 3.000 - 10.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương ứng 108 - 180%/năm).

Bị can Phạm Thành Đạt khai báo với CQĐT N.K

Theo như lời khai của Tùng, những người có tài sản thế chấp khi vay tiền chịu mức lãi 3.000 đồng/triệu đồng/ngày; những người không có tài sản thế chấp phải chịu mức lãi suất cao hơn. Khi cho vay, nhóm bị can yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ...

Bị can Nguyễn Văn Trung đang khai nhận về hành vi phạm tội N.K

Cơ quan công an đã khám xét, thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2.000 trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm bị can.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, từ tháng 9.2019 đến nay, nhóm bị can đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền trên 22 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 5 tỉ đồng.