Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Triều cường dâng cao, tiểu thương khốn khổ vì ngập: Dọn hết, không buôn bán được gì
Video Thời sự

Triều cường dâng cao, tiểu thương khốn khổ vì ngập: Dọn hết, không buôn bán được gì

Sầm Ánh - Chung Phát
08/10/2025 21:12 GMT+7

Triều cường dâng cao kết hợp mưa vào giờ tan tầm khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn (P.Tân Thuận, TP.HCM) ngập sâu. Nhiều phương tiện chết máy, người dân phải lội nước, tiểu thương lại vất vả kê cao hàng hóa.

Chiều 08.10.2025, triều cường dâng cao kết hợp mưa vào giờ tan tầm khiến cho tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) ngập nặng.

Bà Lê Thị Thúy, người dân sinh sống tại đây cho biết, bà phải kê cao tất cả từ đồ ăn, nước uống cho đến các vật dụng trong nhà. Việc buôn bán gần như bị đình trệ vì khách ngại di chuyển qua đoạn ngập, thậm chí nhiều người chọn tuyến đường khác để đi.

Triều cường dâng cao, tiểu thương khốn khổ vì ngập: Dọn hết, không buôn bán được gì- Ảnh 1.

Triều cường dâng cao kết hợp mưa vào giờ tan tầm khiến cho tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) ngập nặng

ẢNH: CHUNG PHÁT

Nước ngập lênh láng, tràn vào nhiều nhà dân sinh sống quanh khu vực này. Với những ngôi nhà có nền thấp, người dân gần như “bất lực” khi nước tràn vào trong.

Nhiều người đã phải xắn quần, dắt xe, lội nước qua đoạn ngập.

Mực nước có nơi ngập đến nửa bánh xe, khiến việc lưu thông trở nên khó khăn, đặc biệt vào chiều tối.

Triều cường dâng cao, tiểu thương khốn khổ vì ngập: Dọn hết, không buôn bán được gì- Ảnh 2.

Tiểu thương lại phải kê cao đồ đạc.

ẢNH: CHUNG PHÁT

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (8.10), triều cường sẽ đạt đỉnh, nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Tại trạm Phú An và Nhà Bè khả năng đạt ở mức từ 1,6 - 1,65m xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,05 m. Thời gian xuất hiện từ 5 - 7 giờ và từ 17 - 19. Tại trạm Thủ Dầu Một đạt mức 1,75 - 1,8 m (trên báo động 3 từ 0,15 - 0,20 m). Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Tin liên quan

Người dân Thái Nguyên khổ sở vì lũ, gãy chân không thể đi bệnh viện

Người dân Thái Nguyên khổ sở vì lũ, gãy chân không thể đi bệnh viện

Ngày 8.10, trận lũ lịch sử do mưa bão Matmo (bão số 11) gây ra khiến nhiều nơi tại Thái Nguyên ngập sâu, khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Mưa lũ ở Thái Nguyên: Xúc động clip công an cứu người mắc kẹt vì lũ

Khám phá thêm chủ đề

ngập Triều cường Đường Trần Xuân Soạn TP.HCM Tiểu thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận