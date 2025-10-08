Triều cường dâng cao, tiểu thương khốn khổ vì ngập: Dọn hết, không buôn bán được gì

Chiều 08.10.2025, triều cường dâng cao kết hợp mưa vào giờ tan tầm khiến cho tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) ngập nặng.

Bà Lê Thị Thúy, người dân sinh sống tại đây cho biết, bà phải kê cao tất cả từ đồ ăn, nước uống cho đến các vật dụng trong nhà. Việc buôn bán gần như bị đình trệ vì khách ngại di chuyển qua đoạn ngập, thậm chí nhiều người chọn tuyến đường khác để đi.

Triều cường dâng cao kết hợp mưa vào giờ tan tầm khiến cho tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM) ngập nặng ẢNH: CHUNG PHÁT

Nước ngập lênh láng, tràn vào nhiều nhà dân sinh sống quanh khu vực này. Với những ngôi nhà có nền thấp, người dân gần như “bất lực” khi nước tràn vào trong.

Nhiều người đã phải xắn quần, dắt xe, lội nước qua đoạn ngập.

Mực nước có nơi ngập đến nửa bánh xe, khiến việc lưu thông trở nên khó khăn, đặc biệt vào chiều tối.

Tiểu thương lại phải kê cao đồ đạc. ẢNH: CHUNG PHÁT

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (8.10), triều cường sẽ đạt đỉnh, nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Tại trạm Phú An và Nhà Bè khả năng đạt ở mức từ 1,6 - 1,65m xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,05 m. Thời gian xuất hiện từ 5 - 7 giờ và từ 17 - 19. Tại trạm Thủ Dầu Một đạt mức 1,75 - 1,8 m (trên báo động 3 từ 0,15 - 0,20 m). Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.