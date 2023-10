Triều cường rằm tháng 9 tại TP.HCM lên nhanh, người dân phòng ngập nước thời gian nào?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch và ở mức cao.

Đến 7 giờ ngày 27.10, mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại một số trạm như sau: Nhà Bè (sông Đồng Điền) mực nước 1,6 m - xấp xỉ báo động 3 vào lúc 2 giờ 30 phút, Phú An (sông Sài Gòn) mực nước 1,57 m - xấp xỉ báo động 3 vào lúc 3 giờ 30 phút, Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) 1,71 m - trên báo động 3 là 0,11 m vào lúc 4 giờ 35 phút.

Người dân TP.HCM lội nước ngập trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch Nhật Thịnh

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo, những ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 29 - 31.10 (tức 15 - 17.9 âm lịch).

Theo dự báo, mực nước tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,67 - 1,72 m trên báo động 3 từ 0,07 - 0,12 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6 giờ và 17 - 19 giờ.

Trạm Biên Hòa ở khoảng 2,05 - 2,1 m trên báo động 2 từ 0,05 - 0,1 m. Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,72 - 1,75 m trên báo động 3 từ 0,12 - 0,15 m.

Cảnh thường thấy trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7) mỗi kỳ triều cường Nhật Thịnh

Đơn vị này nhận định, đây là đợt kỳ triều cường cao trong năm, người dân cần đề phòng ngập nước ở những vùng trũng thấp và ven sông.

Đề phòng mưa vào chiều tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin, sáng nay, thời tiết trên khu vực mây thay đổi. Từ 7 - 8 giờ đã có mưa rào nhẹ vài nơi, lượng mưa không đáng kể. Tại Tà Lài (Đồng Nai), Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Bến Tre có sương mù và mù nhẹ sáng sớm.

Riêng thời tiết TP.HCM sáng nay mây thay đổi, trời nắng, sáng sớm có mưa nhỏ ở phía nam, sau 8 giờ mưa tạnh.

Hôm nay, rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục lùi về phía nam và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc - Trung Trung bộ tiếp tục hoạt động mạnh.

Đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch là một trong những đợt triều cường cao trong năm Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Chiều và tối nay có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Vùng mưa tập trung khu vực các tỉnh Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Trong cơn giông người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Đêm ít mưa.



Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng; chiều, tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, đêm có mưa vài nơi. Trong cơn giông người dân cần đề phòng gió giật mạnh, sét.

Từ 48 - 72 giờ tới, rãnh áp thấp suy yếu và mờ dần đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, trục qua Trung Trung bộ. Nam bộ nằm ở rìa phía nam của hoàn lưu áp thấp cận nhiệt đới.

Dự báo thời tiết Nam bộ từ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, ngày nắng; chiều, tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Đêm có mưa vài nơi. Trong cơn giông người dân cần đề phòng gió giật mạnh, sét.