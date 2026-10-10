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    Triều cường vượt kỷ lục ở Biên Hòa, nước sông tràn bờ ngập đường phố

    Triều cường vượt kỷ lục ở Biên Hòa, nước sông tràn bờ ngập đường phố

    Lê Bình - Lê Lâm
    Ngày 10.10.2026, triều cường tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai đạt mức 2,2 m, chính thức xô đổ kỷ lục lịch sử năm 2020 khiến đường phố ven chợ Biên Hòa ngập sâu lênh láng nước.

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