Triệu hồi Hyundai Accent, Kia Rio và K3 vì nguy cơ 'rớt' vô-lăng

Tổng số lượng xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi này của cả 2 thương hiệu là 32 chiếc đều được sản xuất trong khoảng 2021 - 2022 tại Mỹ. Trong đó, Hyundai Accent có 2 chiếc, Kia Rio có 6 chiếc và Kia Forte (K3 tại Việt Nam) có 24 chiếc.

Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Hoa Kỳ (NHTSA), các xe Hyundai và Kia trong diện triệu hồi đợt này dính phải sự cố phần vô-lăng khi kết nối thông qua bu-lông cột lái được siết không đúng theo thông số chuẩn của nhà sản xuất. Điều này có thể dẫn đến việc cột lái bị tách khỏi bánh răng thước lái và gây mất khả năng điều khiển, nguy hiểm ở tốc độ cao.

Nguồn gốc vấn đề được nhà máy Kia tại Mexico phát hiện khi nhân viên của hãng lái thử chiếc Kia Rio 2022 trước khi xuất xưởng và phát hiện xe phát ra tiếng động lạ bên trong cột lái. Cuộc điều tra trong nội bộ được tiến hành ngay sau đó để phát hiện ra lỗi kỹ thuật trên. Hyundai và Kia tiến hành triệu hồi số xe bị sự cố có thông số mô-men xoắn lực siết không đúng, khiến các bu-lông không được siết chặt. Nhật ký hoạt động của các nhà máy có xe dính lỗi đã được rà soát và phát hiện ra 32 chiếc xe nói trên nằm trong diện phải sửa chữa.





Hai hãng xe Hàn Quốc đều khuyến cáo khách hàng mang xe trong diện triệu hồi lần này đến các đại lý ủy quyền của hãng để được kiểm tra và siết chặt bi-lông khớp chữ U của cột lái miễn phí nếu thấy cần thiết.

Cách đây khoảng một tháng, Hyundai cũng phát đi thông báo triệu hồi xe Accent tại Mỹ do lỗi ở bộ căng dây an toàn. Trong khi đó, Kia cũng phải triệu hồi mẫu Rio do xi-lanh phanh thủy lực có thể làm hỏng phớt chắn dầu, gây ảnh hưởng đến hiệu suất phanh.