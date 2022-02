Triệu hồi Hyundai Accent bị lỗi hệ thống dây đai an toàn

Vừa bước sang năm mới 2022, Hyundai liên tiếp triển khai những đợt triệu hồi xe để khắc phục lỗi. Không lâu sau khi cùng KIA triệu hồi gần 500.000 xe tại Mỹ vì nguy cơ cháy nổ. Mới đây, hãng xe Hàn tiếp tục triển khai đợt triệu hồi mới liên quan đến dòng xe Hyundai Accent.

Cụ thể, có tổng cộng 354 chiếc Hyundai Accent 2020 - 2021 phân phối tại Mỹ “lãnh án” triệu hồi lần này. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi này là do hệ thống căng đai tự động của dây an toàn có thể phát nổ khi va chạm xảy ra. Các mảnh vỡ văng ra gây chấn thương cho người dùng.

Hệ thống căng đai tự động của dây an toàn là bộ phận có tác dụng rút chặt dây an toàn lại để giữ chặt người ngồi vào ghế khi va chạm trực diện xảy ra, giúp người dùng không bị văng ra khỏi ghế khi xảy ra va chạm và cho phép các hệ thống an toàn khác như túi khí phát huy tác dụng.





Hyundai phát hiện vấn đề này vào tháng 9.2021, sau khi một vụ tai nạn liên quan đến Hyundai Accent xảy ra tại Mỹ khiến một người bị thương. Nguyên nhân được xác định do hệ thống căng đai tự động của dây an toàn phát nổ, các mãnh vỡ kim loại của bắn vào người gây chấn thương. Đây cũng là vụ tai nạn duy nhất liên quan đến hệ thống căng đai tự động của dây an toàn được Hyundai xác nhận.

Hiện tại, Hyundai vẫn đang nghiên cứu để tìm ra gốc rễ của vấn đề. Bên cạnh đó, hãng xe Hàn cũng triển khai chương trình triệu hồi để thay thế hệ thống căng đai tự động của dây an toàn trên các xe bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch, từ ngày 25.2 tới đây Hyundai sẽ liên lạc với các chủ xe có xe Hyundai Accent nằm trong diện triệu hồi thông báo mang xe đến các đại lý sửa chữa.

Tại Việt Nam, đã có hàng chục ngàn xe Accent 2020 bán ra thị trường, tuy nhiên Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam chưa ghi nhận vụ việc nào bị lỗi liên quan đến hệ thống căng đai tự động của dây an toàn bị lỗi như các xe Accent tại Mỹ.