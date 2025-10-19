Triệu Lệ Dĩnh đọ sắc Hồ Hạnh Nhi, Lý Nhược Đồng

Không chỉ chinh phục được các nghệ sĩ trong nước, các thiết kế CHATS by C.Dam của giám đốc sáng tạo Cường Đàm liên tục xuất hiện ở quốc tế, được các ngôi sao châu Á như Triệu Lệ Dĩnh, Âu Dương Na Na, Hồ Hạnh Nhi… yêu thích thời gian gần đây.

Triệu Lệ Dĩnh và các sao châu Á nổi bật trong thiết kế Việt

Nhẹ nhàng, uyển chuyển và phảng phất tinh thần Á Đông là những tiêu chí sáng tạo của Cường Đàm. Ở đó, sự mềm mại trở thành ngôn ngữ của nội lực và vẻ đẹp được tôn vinh không chỉ bởi hình thể, mà còn bởi chiều sâu của cảm xúc, tâm hồn.

Nhan sắc rạng ngời của Lý Nhược Đồng ở tuổi 60 Ảnh: CHATS by C.Dam cung cấp

Việc các mỹ nhân xứ Trung chọn diện trang phục Việt không chỉ là một trào lưu nhất thời mà còn là sự thừa nhận về gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng ứng dụng cao của thiết kế Cường Đàm. Phong cách của Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng với sự thanh thuần, dịu dàng. Khi cô khoác lên mình những thiết kế có đường cắt dứt khoát của CHATS by C.DAM, cô đã khéo léo cân bằng giữa sự trẻ trung vốn có và vẻ thanh lịch, hiện đại.

Tương tự, Âu Dương Na Na, nữ nghệ sĩ trẻ với phong cách thời trang năng động, đa dạng, đã tìm thấy sự kết nối giữa cá tính mạnh mẽ của mình với cấu trúc độc đáo của thương hiệu Việt. Trong khi đó, Hồ Hạnh Nhi, nữ diễn viên kỳ cựu với phong thái quý phái, lại chọn những thiết kế tôn vinh sự mặn mà và bản lĩnh của người phụ nữ trưởng thành. Những lựa chọn này cho thấy các ngôi sao châu Á đang ngó sang thời trang xung quanh khu vực như một công cụ hiệu quả để làm mới bản thân, giữ được sự trẻ trung mà vẫn giữ được cốt cách sâu sắc.

Hồ Hạnh Nhi, Triệu Lệ Dĩnh và Âu Dương Na Na khoe thần thái cuốn hút trong các thiết kế của Cường Đàm Ảnh: CHATS by C.Dam cung cấp

Stylist của Lý Nhược Đồng cũng bị ấn tượng bởi bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu Việt và đã chủ động liên hệ. "Tiểu Long Nữ" bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với tinh thần mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính trong các thiết kế của Cường Đàm. Sức ảnh hưởng của CHATS by C.DAM còn lan tỏa mạnh mẽ qua các ấn phẩm thời trang quốc tế, với gương mặt đại diện chiến dịch Natasha Aris xuất hiện trên trang bìa Harper’s Bazaar Việt Nam, Harper’s Bazaar Serbia, V China Magazine và Vogue Arabia...

Ngôn ngữ thời trang tôn vinh "trí tuệ tính nữ"

Với phụ nữ hiện đại, thời trang không chỉ là cách thể hiện phong cách hay tôn vinh vẻ ngoài, mà còn là cách đối thoại với thế giới, nơi họ kể câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ của chất liệu, đường nét và cảm xúc. Ở đó, vẻ đẹp không dừng lại ở hình thức, mà mở rộng đến chiều sâu nội tâm, nơi sự mềm mại gặp gỡ sức mạnh, nơi nữ tính song hành cùng trí tuệ và bản lĩnh.

Vẻ ngoài của mỹ nhân TVB Hồ Hạnh Nhi ở tuổi 45 Ảnh: CHATS by C.Dam cung cấp

Chính với triết lý tôn vinh "trí tuệ tính nữ" và tinh thần "điêu khắc chất liệu" ấy, giám đốc sáng tạo Cường Đàm kiến tạo nên một góc nhìn mới về thời trang. Mỗi thiết kế không chỉ là trang phục, mà là một tuyên ngôn về bản lĩnh sống, sự tự do trong tư duy và vẻ đẹp sâu sắc của phụ nữ thời nay.

Tại Việt Nam, tinh thần "trí tuệ tính nữ" trong bộ sưu tập mới mang tên Synthesis cũng được nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Ninh Dương Lan Ngọc, Tuyết Lan, Diễm My, Ngọc Thanh Tâm… đồng cảm và lan tỏa. Với những bộ cánh độc đáo, nhan sắc của các mỹ nhân được tôn lên bởi những đường cắt mạnh mẽ, cấu trúc tinh gọn và phong thái đầy tự chủ, như một tuyên ngôn về sức mạnh nữ giới đương đại.