Triều Tiên cảnh báo sau khi Mỹ duyệt gói bán trực thăng tấn công cho Hàn Quốc

Một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố sau khi Mỹ hôm 19.8 công bố quyết định về việc chấp thuận đề xuất bán cho Hàn Quốc 36 trực thăng tấn công AH-64E Apache và các mặt hàng khác với giá 3,5 tỉ USD.

"Đây là hành động khiêu khích liều lĩnh nhằm cố tình gia tăng bất ổn an ninh trong khu vực", tuyên bố của vị quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên viết, lưu ý việc chấp thuận bán trực thăng tấn công AH-64E Apache diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao do các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ đang diễn ra.

Trực thăng AH-64 Apache bay trong cuộc tập trận bắn đạn thật của Mỹ ở Pocheon (Hàn Quốc) ngày 14.8 Ảnh: Reuters

"Mỹ hiện đang tích cực hơn trong việc bán vũ khí cho Nhật Bản, Hàn Quốc và các đồng minh khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và đây là một thách thức đối với an ninh trong khu vực mà không thể bỏ qua", KCNA trích dẫn tuyên bố.

Bình Nhưỡng còn cảnh báo rằng họ sẽ liên tục tiến hành các hoạt động quân sự cần thiết để kiểm soát sự mất cân bằng và bất ổn quân sự trong khu vực khi Mỹ quyết tâm cung cấp "phần cứng chiến tranh và thiết bị sát thương" cho các đồng minh của mình.

"Vì Mỹ muốn cung cấp phần cứng chiến tranh và thiết bị sát thương cho các đồng minh của mình trong khu vực, nên khả năng răn đe chiến lược của CHDCND Triều Tiên sẽ được tăng cường để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia cũng như hòa bình khu vực", Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh trong tuyên bố nói trên.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ và Hàn Quốc đối với tuyên bố của Triều Tiên.

Khi quyết định bán trực thăng Apache cho Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh gói bán này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh cho một đồng minh lớn vốn là lực lượng thúc đẩy ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

"Gói bán hàng được đề xuất này sẽ cải thiện năng lực của Hàn Quốc trong việc ứng phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cung cấp một lực lượng đáng tin cậy có khả năng ngăn chặn kẻ thù và tham gia vào các hoạt động trong khu vực", DSCA nhấn mạnh trong thông cáo.