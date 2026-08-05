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Triều Tiên phản ứng sau khi Nhật phóng thử tên lửa Tomahawk
Video Thế giới

Triều Tiên phản ứng sau khi Nhật phóng thử tên lửa Tomahawk

La Vi - Văn Khoa
Em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, hôm 5.8 đã đưa ra tuyên bố về phản ứng của Triều Tiên sau khi Nhật Bản tiến hành thử nghiệm tên lửa Tomahawk.

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