Triều Tiên phản ứng sau khi Nhật phóng thử tên lửa Tomahawk

Em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, hôm 5.8 đã đưa ra tuyên bố về phản ứng của Triều Tiên sau khi Nhật Bản tiến hành thử nghiệm tên lửa Tomahawk.