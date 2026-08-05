Triều Tiên phản ứng sau khi Nhật phóng thử tên lửa Tomahawk

Tin liên quan Điện Kremlin lên tiếng về thông tin sẽ nhận thêm binh sĩ Triều Tiên Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 'không có quyền' bình luận về kế hoạch của Nga, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Moscow đang chuẩn bị tiếp nhận thêm nhiều binh sĩ Triều Tiên. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Triều Tiên Nhật Bản Tomahawk
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