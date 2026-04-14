Triều Tiên thử tên lửa từ tàu chiến, nhấn mạnh răn đe hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 14.4, 2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm đã được phóng từ tàu khu trục Choe Hyon nhằm kiểm tra hệ thống chỉ huy vũ khí tích hợp, huấn luyện kíp chiến đấu và đánh giá độ chính xác cũng như khả năng chống nhiễu của hệ thống dẫn đường cải tiến.

Một tên lửa được phóng từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên ngày 12.4.2026 ẢNH: REUTERS

Các tên lửa hành trình bay trong khoảng 7.869 - 7.920 giây và các tên lửa chống hạm bay trong khoảng 1.960 - 1.973 giây trên vùng biển ngoài khơi phía tây Triều Tiên trước khi tấn công các mục tiêu với độ chính xác cực cao. Cuộc thử nghiệm cũng nhằm kiểm chứng đường điều khiển phóng và hiệu suất tổng thể của hệ thống vũ khí trên tàu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm cùng các quan chức quốc phòng và chỉ huy hải quân, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và giới chức Triều Tiên quan sát vụ phóng tên lửa từ tàu khu trục Choe Hyon ẢNH: REUTERS

Phát biểu sau cuộc thử nghiệm, ông Kim Jong-un khẳng định: "Sự sẵn sàng cho các hoạt động chiến lược của quân đội ta đã được tăng cường về chất lượng nhờ những thành tựu đạt được gần đây trong lĩnh vực khoa học quốc phòng".

Ông nhấn mạnh việc "tăng cường không giới hạn năng lực răn đe hạt nhân đáng tin cậy" là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi nâng cao năng lực tấn công chiến lược và khả năng phản ứng nhanh.

Ông Kim Jong-un lên tàu khu trục mới của Triều Tiên, xem phóng tên lửa chiến lược

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng thông báo về kế hoạch trang bị hệ thống vũ khí cho 2 tàu khu trục mới đang được đóng.

Tàu khu trục Choe Hyon, trọng tải khoảng 5.000 tấn, được Triều Tiên công bố lần đầu vào tháng 4.2025 như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa hải quân. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước đó cũng trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa từ tàu này.