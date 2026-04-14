Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Triều Tiên thử tên lửa từ tàu chiến, nhấn mạnh răn đe hạt nhân

Trí Đỗ
14/04/2026 09:13 GMT+7

CHDCND Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm, trong khuôn khổ kiểm tra hiệu quả tác chiến của tàu khu trục Choe Hyon.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 14.4, 2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm đã được phóng từ tàu khu trục Choe Hyon nhằm kiểm tra hệ thống chỉ huy vũ khí tích hợp, huấn luyện kíp chiến đấu và đánh giá độ chính xác cũng như khả năng chống nhiễu của hệ thống dẫn đường cải tiến.

Một tên lửa được phóng từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên ngày 12.4.2026

ẢNH: REUTERS

Các tên lửa hành trình bay trong khoảng 7.869 - 7.920 giây và các tên lửa chống hạm bay trong khoảng 1.960 - 1.973 giây trên vùng biển ngoài khơi phía tây Triều Tiên trước khi tấn công các mục tiêu với độ chính xác cực cao. Cuộc thử nghiệm cũng nhằm kiểm chứng đường điều khiển phóng và hiệu suất tổng thể của hệ thống vũ khí trên tàu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm cùng các quan chức quốc phòng và chỉ huy hải quân, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và giới chức Triều Tiên quan sát vụ phóng tên lửa từ tàu khu trục Choe Hyon

ẢNH: REUTERS

Phát biểu sau cuộc thử nghiệm, ông Kim Jong-un khẳng định: "Sự sẵn sàng cho các hoạt động chiến lược của quân đội ta đã được tăng cường về chất lượng nhờ những thành tựu đạt được gần đây trong lĩnh vực khoa học quốc phòng".

Ông nhấn mạnh việc "tăng cường không giới hạn năng lực răn đe hạt nhân đáng tin cậy" là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi nâng cao năng lực tấn công chiến lược và khả năng phản ứng nhanh.

Ông Kim Jong-un lên tàu khu trục mới của Triều Tiên, xem phóng tên lửa chiến lược

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng thông báo về kế hoạch trang bị hệ thống vũ khí cho 2 tàu khu trục mới đang được đóng.

Tàu khu trục Choe Hyon, trọng tải khoảng 5.000 tấn, được Triều Tiên công bố lần đầu vào tháng 4.2025 như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa hải quân. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước đó cũng trực tiếp giám sát các vụ phóng thử tên lửa từ tàu này.

Tin liên quan

Triều Tiên thử nghiệm vũ khí 'đặc biệt' của quân đội

Triều Tiên thử nghiệm vũ khí 'đặc biệt' của quân đội

Triều Tiên thử nghiệm vũ khí và công nghệ quân sự trong đó có tên lửa đạn đạo chiến thuật gắn đầu đạn chùm, vũ khí điện từ và bom sợi carbon.

Triều Tiên phóng tên lửa hai lần trong ngày?

Triều Tiên phóng vật thể nghi tên lửa trong 2 ngày liên tiếp

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên thử tên lửa Kim Jong-un tàu khu trục Choe Hyon
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận