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    Thế giới

    Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo?

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản chiều nay 20.9 cho rằng CHDCND Triều Tiên đã phóng một vật thể có thể là ít nhất một tên lửa đạn đạo, và vật thể này có thể đã rơi, theo Đài NHK.

    Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay vật thể do Triều Tiên vừa phóng nhiều khả năng đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

    Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo?- Ảnh 1.

    Vài người theo dõi bản tin truyền hình có chiếu hình ảnh tư liệu về cuộc phóng thử tên lửa của Triều Tiên, tại một nhà ga ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 20.8

    Ảnh: AFP

    Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra nhận định trên ngay sau khi quân đội Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên chiều nay đã phóng ít nhất một vật thể về phía vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

    Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc thông báo về sự việc này tới giới truyền thông nhưng không cung cấp thêm chi tiết, theo Hãng tin Yonhap. Sau đó, JCS khẳng định Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo, theo Reuters.

    Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Bình Nhưỡng. Hôm 12.9, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển nói trên. 

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    Hôm 19.9, Hãng thông tấn KCNA đưa tin trong chuyến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí lớn hồi đầu tuần, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu lực lượng pháo binh nâng tầm sức mạnh tấn công, hướng đến khả năng tập trung hỏa lực với sức công phá lớn.

    “Pháo binh của Triều Tiên cần phải có khả năng tấn công tập trung và hủy diệt nhất, mạnh mẽ và đa năng nhất, đồng thời thực hiện một cách có trách nhiệm 2 nhiệm vụ răn đe và chiến đấu”, ông Kim nhấn mạnh.

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