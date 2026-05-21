Trình Chính phủ quy định thu nhập vãng lai từ 5 triệu/lần phải khấu trừ thuế 10%

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân (dự thảo nghị định) mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ.

Nếu mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân có yêu cầu

Cụ thể, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng (bao gồm cả trường hợp trả tiền lương, thu nhập khác cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động) mà mức chi trả thu nhập từ 5 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế, khai và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân có yêu cầu.

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ quy định cá nhân có thêm thu nhập ở nơi khác mà phần thu nhập này bình quân tháng trong năm không quá 15 triệu đồng (mức hiện hành là 10 triệu đồng) đã được tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập và cá nhân không có nhu cầu quyết toán thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Về quy định liên quan khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay nói chung, Bộ Tài chính cho biết, khác với nghị định hiện hành (quy định cả các loại thu nhập phải khấu trừ thuế, các loại thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế), dự thảo nghị định chỉ quy định các loại thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế.

Bao gồm: thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng; trừ một số trường hợp cụ thể quy định chi tiết tại một số điều liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản... (các khoản thu nhập khác không thuộc các khoản thu nhập này sẽ thực hiện khấu trừ).

Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do cá nhân khác chi trả mà cá nhân chi trả chưa thực hiện khấu trừ thuế, cá nhân nhận được thu nhập do tổ chức nước ngoài không đăng ký thuế tại Việt Nam chi trả và các trường hợp không thực hiện khấu trừ thuế nêu trên thì cá nhân nhận thu nhập phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và quy định tại nghị định này.

Cho phép làm cam kết nếu không muốn bị khấu trừ thuế ngay

Trước đó, tại dự thảo nghị định đưa ra lấy ý kiến ban đầu, Bộ Tài chính chỉ đề xuất nâng mức thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng/lần lên 3 triệu đồng/lần sẽ phải khấu trừ thuế 10%. Sau đó tiếp nhận nhiều góp ý, ngưỡng này được điều chỉnh lên 5 triệu đồng/lần như nội dung trình Chính phủ.

Khá đồng tình với đề xuất của Bộ Tài chính, ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, nhấn mạnh, các ngưỡng 3 triệu đồng/lần, 5 triệu đồng/lần, hay thậm chí có thể nâng lên 7 triệu đồng/lần sẽ khấu trừ thuế 10% không phải điều quan trọng nhất, bởi không làm thay đổi nhiều bản chất vấn đề.

"Trong trường hợp có thu nhập vãng lai, tổng thu nhập trong năm sau khi giảm trừ các khoản, người nộp thuế vẫn phải đóng thuế, nếu không khấu trừ luôn, người nộp thuế có thể sẽ phiền hà hơn trong quyết toán thuế. Lý do, có thu nhập nhiều nơi ngoài cơ quan làm việc chính và chưa khấu trừ thuế với thu nhập vãng lai thì người nộp thuế sẽ phải tự quyết toán, không được ủy quyền", ông Được phân tích.

Ở khía cạnh đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, làm sao để người nộp thuế có thu nhập thấp, chưa đến ngưỡng phải nộp thuế thì chưa phải nộp thuế ngay, ông Được đề xuất, bên cạnh nâng ngưỡng, cần tiếp tục duy trì chính sách cho phép người nộp thuế được làm cam kết, thông báo cho đơn vị chi trả thu nhập vãng lai để tạm thời chưa bị khấu trừ thuế ngay.