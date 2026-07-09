Trình duyệt miễn phí có thể chặn quảng cáo YouTube theo mặc định

Điểm thú vị là tính năng chặn quảng cáo của trình duyệt DuckDuckGo đã được kích hoạt mặc định cho hầu hết người dùng trên các thiết bị iPhone, Windows và Mac. Với người dùng Android, tính năng này sẽ sớm được tự động bật, nhưng hiện tại có thể được kích hoạt thông qua phần Cài đặt của trình duyệt.

Trải nghiệm video YouTube không cần tài khoản với trình duyệt DuckDuckGo vẫn không bị làm phiền bởi quảng cáo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

DuckDuckGo trở thành trình duyệt tiếp theo gia nhập cùng trình duyệt Brave trong việc hỗ trợ chặn quảng cáo YouTube theo mặc định. Để thực hiện chức năng này, DuckDuckGo sử dụng các bộ lọc từ tiện ích mở rộng mã nguồn mở miễn phí uBlock Origin. Tuy nhiên, Google gần đây đã hạn chế hỗ trợ uBlock Origin trên trình duyệt Chrome, khiến người dùng chỉ có thể sử dụng phiên bản rút gọn uBlock Origin Lite.

Không còn lo ngại quảng cáo chen ngang

DuckDuckGo cho biết họ đã lấy danh sách bộ lọc từ uBlock Origin và bổ sung các quy tắc riêng nhằm giảm thiểu sự gián đoạn trong trải nghiệm xem video. Vì vậy, người dùng có thể thấy video YouTube hiển thị màn hình đen trong vài giây trước khi phát, do Google bắt đầu siết chặt kiểm soát công nghệ chặn quảng cáo từ năm ngoái.

DuckDuckGo cũng lưu ý việc sử dụng trình chặn quảng cáo có thể làm tăng thời gian tải video. Tuy nhiên, một khi video đã được tải xong, người dùng sẽ không gặp phải quảng cáo nào. Để kích hoạt tính năng chặn quảng cáo trên Android, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Chặn quảng cáo. Nếu không thấy tính năng này, DuckDuckGo khuyên người dùng nên cập nhật ứng dụng.

Ngoài ra, DuckDuckGo cũng giới thiệu Duck Player - một trình duyệt tích hợp cho phép xem video YouTube ở chế độ rạp chiếu phim không gây xao nhãng. Duck Player không chỉ chặn quảng cáo và cookie theo dõi mà còn thực thi các cài đặt quyền riêng tư nghiêm ngặt nhất của YouTube. Tuy nhiên, nếu người dùng muốn đọc bình luận, Duck Player có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Người dùng có thể dễ dàng bật hoặc tắt Duck Player trong phần cài đặt.