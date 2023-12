Trịnh Gia Dĩnh mâu thuẫn với Mã Quốc Minh?

Mã Quốc Minh, Trịnh Gia Dĩnh và Đường Thi Vịnh từng chơi thân với nhau nhiều năm CHỤP MÀN HÌNH

Mã Quốc Minh, Trịnh Gia Dĩnh và Đường Thi Vịnh vốn thân thiết khi có nhiều năm hoạt động dưới trướng TVB và từng hợp tác ăn ý trong phim Thiết mã tầm kiều (2010). Bộ ba quyền lực này cùng một số bạn diễn trong tác phẩm từng có mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên tụ tập, gặp gỡ nhau. Tuy nhiên, cách đây ít lâu Đường Thi Vịnh đăng ảnh gặp gỡ một số bạn diễn, bao gồm cả Mã Quốc Minh nhưng Trịnh Gia Dĩnh vắng mặt từ đó khiến dân tình bàn tán về mối quan hệ của hai nam diễn viên này.

Tài tử họ Trịnh được cho là không còn giữ liên lạc với nhóm bạn kể trên từ năm 2021, anh cũng không dự đám cưới của Hoàng Gia Lạc vào năm ngoái. Dân mạng Hồng Kông suy đoán rằng sự xa cách này bắt nguồn từ mối bất hòa giữa Trịnh Gia Dĩnh và Mã Quốc Minh.



Trịnh Gia Dĩnh nói muốn dành thời gian vào những việc bản thân thấy xứng đáng HK01

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với HK01, Trịnh Gia Dĩnh nhận được câu hỏi tại sao không còn dành thời gian với các bạn diễn trong phim Thiết mã tầm kiều nữa. Tài tử 54 tuổi chia sẻ: "Tôi nghĩ bây giờ việc đã có gia đình là một trong những lý do. Đại dịch cũng là một lý do khác. Có lẽ việc bước vào một giai đoạn khác trong đời cũng là một lý do nữa. Mỗi ngày chỉ có 24 giờ và bạn phải quyết định sử dụng thời gian đó như thế nào. Bạn sẽ hiểu điều đó khi bạn bước sang một giai đoạn khác trong cuộc đời. Bạn sẽ thấy có một số thứ không còn giá trị thời gian với mình nữa, bạn sẽ tự nhiên loại bỏ những thứ bạn thấy lãng phí thời gian và sử dụng thì giờ vào những việc bạn thấy xứng đáng hơn".

Sao phim Bộ bộ kinh tâm cũng thừa nhận bản thân thích sự yên tĩnh, bình lặng trước đám đông và những tiếng ồn. "Tôi thích sự yên tĩnh. Điều này có thể liên quan đến cách tôi lớn lên… Tôi không sợ cô đơn. Thực tế là bây giờ tôi phải thích nghi với không khí sôi nổi trong gia đình mình. Luôn có niềm vui cho sự sống động ấy. Vấn đề là bạn chọn ai để cùng tận hưởng bầu không khí đó", ông xã Trần Khải Lâm bộc bạch.

Mã Quốc Minh và Trịnh Gia Dĩnh vẫn còn thân thiết khi cùng tham gia Bác sĩ nhi khoa cách đây 2 năm HK01

Về tin đồn mâu thuẫn với Mã Quốc Minh, nam diễn viên phim Bằng chứng thép 2 bày tỏ: "Chúng tôi đã biết nhau nhiều năm. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ hiểu một người cần làm những việc khác nhau vào thời điểm khác nhau trong cuộc đời họ. Một khi cậu ấy bước vào giai đoạn của tôi, cậu ấy sẽ hiểu". Về việc có tham dự đám cưới sắp tới của tài tử họ Mã hay không, ông bố hai con chia sẻ sẽ gặp chút bất tiện, khó khăn khi phải xa nhà vài ngày.



Những chia sẻ của Trịnh Gia Dĩnh càng khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa anh và Mã Quốc Minh. Trước đó, họ vốn có mối quan hệ thân thiết khi có nhiều năm cùng làm việc ở TVB. Gần đây nhất, hai tài tử đóng chính trong bộ phim Bác sĩ nhi khoa (2021). Hiện nam diễn viên họ Mã đang chuẩn bị cho đám cưới của anh và Thang Lạc Văn tổ chức tại nước ngoài vào cuối năm nay. Anh cũng đang thu hút sự chú ý khi góp mặt trong Nữ hoàng tin tức cùng Xa Thi Mạn.