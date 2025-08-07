Trình làng eufy Omni E28 - robot hút bụi lau nhà 3 trong 1 đầu tiên tại Việt Nam

Theo đó, eufy Omni E28 đánh dấu bước tiến đột phá trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh thông minh khi trở thành robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới tích hợp máy hút cầm tay FlexiOne. Đây không chỉ là một điểm cộng về mặt thiết kế, mà còn là lời đáp đầy thuyết phục cho bài toán dọn dẹp đa nhiệm trong nhiều gia đình.

eufy Omni E28 có thể tháo rời thành robot hút bụi cầm tay

Ảnh: eufy



Chỉ với một thao tác tháo lắp đơn giản, người dùng có thể "biến hình" trạm sạc thành một chiếc máy hút khô và ướt cầm tay để xử lý nhanh các vết bẩn khó chịu trên nệm, ghế sofa và nội thất trong xe ô tô. Giải pháp sáng tạo này đem tới sự chủ động cho chủ nhân căn nhà hiện đại, giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ vệ sinh bên ngoài.

Khả năng làm sạch của Omni E28 còn được nâng tầm nhờ hệ thống lau nhà HydroJet tiên tiến. Cuộn lăn được tạo áp lực tương đương lực tay người (1,5 kg), giúp tăng hiệu quả chà xát bụi bẩn bám lâu ngày trên sàn nhà. Quá trình làm sạch thông minh diễn ra với ba giai đoạn: cuộn lăn tự động gạt sạch bụi bẩn, giẻ lau được xả rửa bằng nước sạch và dung dịch lau sàn, sau đó đẩy nước bẩn vào khoang chứa riêng biệt của robot.

Ngoài ra, eufy Omni E28 tạo được điểm nhấn khác biệt với chổi cạnh đôi CornerRover. So với trang bị chỉ một chổi cạnh thông thường, bộ đôi chổi cạnh trên robot hút bụi lau nhà cao cấp của eufy cung cấp khả năng thu gom rác tối ưu, sạch hơn đồng thời rút ngắn thời gian dọn dẹp. Chổi cạnh CornerRover bên phải của sản phẩm còn có khả năng tự động vươn ra gom rác hiệu quả tại những mép tường và góc khuất mà robot truyền thống thường bỏ sót.

Điều hướng AI và hỗ trợ đa dạng nền tảng nhà thông minh

Hệ thống điều hướng AI.See thông minh kết hợp camera RGB và đèn LED trợ sáng trên eufy Omni E28 giúp robot không chỉ tạo lập bản đồ chính xác, nhận diện hơn 200 vật thể thường gặp trong nhà mà còn tự phân biệt chất liệu sàn, tự động tăng lực hút và nâng cuộn lăn khi phát hiện thảm.

eufy Omni E28 được trang bị trạm sạc thông minh

Ảnh: eufy

Ứng dụng eufy Clean cho phép người dùng quản lý lịch dọn dẹp theo phòng, khu vực cấm và quản lý bản đồ nhiều tầng nhà ở dạng hiển thị 2D và 3D sống động. Là một sản phẩm thông minh, hai mẫu robot hút bụi lau nhà của eufy còn hỗ trợ đa dạng nền tảng nhà thông minh như Apple Homekit, Google Home qua giao thức Matter, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói với Siri và Google Assistant, mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi và đề cao tính tự động hóa.

Tại thị trường Việt Nam, eufy Omni E28 đang được chào bán với giá 18,99 triệu đồng.