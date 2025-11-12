'Trình làng' loạt tác phẩm mỹ thuật quý do các nghệ sĩ danh tiếng tặng Huế

Chiều 12.11, Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức tiếp nhận và triển lãm những tác phẩm mỹ thuật quý từ nhiều nhà nghiên cứu, sưu tập và gia đình của các nghệ sĩ danh tiếng trong làng mỹ thuật Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23.11.2025) và kỷ niệm 7 năm thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế (12.11.2025), đồng thời tôn vinh và giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của nền mỹ thuật Huế và Việt Nam.

Đây là cơ hội để công chúng khám phá và thưởng thức những tác phẩm độc đáo, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa nghệ thuật tại Huế.

Triển lãm trưng bày và giới thiệu 75 tác phẩm mỹ thuật với các loại hình hội họa, điêu khắc, đồ họa, video art, nghệ thuật sắp đặt… thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Chiêm ngưỡng tượng thạch cao Đức Bổn sư Thích ca Mâu ni của cố họa sĩ Lê Thành Nhơn được gia đình hiến tặng Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật được trưng bày lần này thể hiện xuyên suốt các giai đoạn sáng tác của các tác giả tên tuổi. Cụ thể, từ giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 có Tôn Thất Sa; giai đoạn 1930 - 1945 với Mai Trung Thứ, Tôn Thất Đào, Lê Thành Nhơn… đến giai đoạn 1945 - 1975 như Phan Xuân Sanh, Đỗ Kỳ Hoàng, Vĩnh Phối, Lâm Triết, Tôn Thất Văn, Đinh Cường, Trương Bé, Hoàng Đăng Nhuận, Lê Quý Long, Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai, Bửu Chỉ, Dương Đình Sang… và giai đoạn nửa sau thế kỷ 20 là những họa sĩ trẻ với các loại hình nghệ thuật mới khác như video art, nghệ thuật sắp đặt…

Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc trao tặng tác phẩm Điện Huệ Nam của cố họa sĩ Tôn Thất Văn cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Đây là những tác phẩm mỹ thuật có giá trị nghệ thuật tiêu biểu và phong cách sáng tác đặc trưng của 45 nghệ sĩ tạo hình người Huế, từng sinh sống, học tập và làm việc ở Huế. Trong đó, các tác phẩm tiêu biểu cho một giai đoạn sáng tác của tác giả hoặc đại diện cho một thời kỳ của mỹ thuật Việt Nam nói chung, mỹ thuật Huế nói riêng.

Tác phẩm Không tên của họa sĩ Phạm Lực được nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Tại buổi triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã tiếp nhận 3 tác phẩm: Điện Huệ Nam của cố họa sĩ Tôn Thất Văn (do nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc sưu tầm và hiến tặng), tác phẩm Không tên của họa sĩ Phạm Lực (do nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng hiến tặng) và tác phẩm Hoa sen vẽ bằng mực tàu của họa sĩ Tô Bích Hải (do bà Lê Cẩm Tế trao tặng).

Tác phẩm Hoa sen bằng mực tàu của họa sĩ Tô Bích Hải được bà Lê Cẩm Tể hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Trước đó, gia đình cố họa sĩ Lê Thành Nhơn (ở Úc) cũng đã chuyển về hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ, trong đó có tác phẩm điêu khắc tượng thạch cao Đức Bổn sư Thích ca Mâu ni.

Tượng thạch cao nghệ thuật của cố họa sĩ Lê Thành Nhơn được gia đình hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Đây là bức tượng Phật nghệ thuật mang đậm phong cách sáng tác của cố họa sĩ Lê Thành Nhơn (1940 - 2022; quê tại Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ). Họa sĩ Lê Thành Nhơn từng giảng dạy tại Huế và cho ra đời nhiều tác phẩm nổi bật, như: tượng chân dung Phan Bội Châu bằng đồng (hiện đặt tại công viên bờ sông Hương, TP.Huế), tượng đồng Bồ tát Quán Thế Âm (đặt ngay sân Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế), Cô gái Việt Nam (đặt tại công viên Lý Tự Trọng, trước Trường THPT Hai Bà Trưng, TP.Huế)...