Trình làng smartphone vivo V27e trang bị camera 64 MP

Theo đó, camera của vivo V27e mang đến chất lượng ảnh chân dung ban đêm tự nhiên và sống động nhờ sự kết hợp thông minh giữa 3 yếu tố là camera chính siêu cảm biến OIS 64 MP, hiệu ứng ánh sáng dịu chuẩn studio từ vòng sáng Aura cùng chế độ Chân dung được tối ưu hóa bằng thuật toán.

vivo V27e trang bị màn hình 6,62 inch

Vòng sáng Aura trên V27e có khả năng điều chỉnh độ sáng thông minh qua việc nhận diện môi trường thực tế, từ đó, khéo léo lấp đầy ánh sáng lên từng chi tiết trên khuôn mặt một cách hài hòa và mềm dịu. Công nghệ vòng sáng Aura được trang bị 3 đèn LED đi cùng quy trình xử lý riêng biệt cho ánh sáng tỏa ra dịu nhẹ, giúp làn da không bị bóng dầu hay mắt người dùng không bị chói khi chụp ảnh như những đèn bù sáng thông thường.



Ngoài ra, camera này còn trang bị công nghệ chống rung kết hợp OIS và EIS (HIS) trên V27e cho phép người dùng quay video sáng, sống động hơn, mượt mà ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.



Về thiết kế, vivo V27e sử dụng màn hình 6,62 inch dùng công nghệ Sunlight AMOLED 120 Hz, độ sáng tối đa đạt 1.300 nit giúp người dùng thoải mái sử dụng ở ngoài trời cùng cảm biến ánh sáng giúp điều chỉnh độ sáng màn hình thông minh.

Về cấu hình, máy được trang bị bộ vi xử lý Helio G99 của MediaTek với quy trình tiên tiến 6nm, kết hợp các tấm than chì có độ dẫn nhiệt cực cao với vật liệu tản nhiệt tốt để tạo nên một hệ thống làm mát hiệu quả giúp tăng hiệu suất khi sử dụng. Ngoài ra, máy còn trang bị công nghệ Flash Charge hàng đầu trong phân khúc cho phép công suất sạc lên đến 66W, 24 lớp bảo vệ an toàn cùng với pin lên đến 4.600 mAh. Khi sử dụng, thời gian sạc đầy của V27e đạt 50% chỉ còn trong vòng 19 phút khi màn hình tắt, pin có tuổi thọ gấp đôi so với tiêu chuẩn ngành tức 1.600 chu kỳ sạc so với tiêu chuẩn 800 chu kỳ sạc.

Các tính năng đáng chú ý khác của điện thoại bao gồm giao diện người dùng FuntouchOS 13 dựa trên hệ điều hành Android 13, khay SIM kép lai, khả năng chống bụi và tia nước IP54 cũng như loa stereo.



Tại thị trường Việt Nam, vivo V27e có 2 phiên bản màu sắc gồm Tím Lavender và Xanh Đen. Máy có giá bán từ 8,99 triệu đồng và sẽ lên kệ vào ngày 18.5 tới. Nhân dịp mở bán, hệ thống Hoàng Hà Mobile cũng mang đến chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho người dùng mua vivo V27e. Cụ thể, chương trình giảm giá đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 18 - 25.5, người dùng sẽ được giảm 800.000 đồng và trả góp với lãi suất 0%. Đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 31.5, áp dụng giảm 500.000 đồng và trả góp 0%.