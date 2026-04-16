Trioderma chung tay cùng BV ĐH Y Dược TP.HCM vì sức khỏe cộng đồng

Ngày 11.4 vừa qua, đại diện thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma đồng hành cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong chương trình Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tại Trạm Y tế xã Tây Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa).

Từ sáng sớm, rất đông bà con trên địa bàn đã có mặt tại trạm y tế. Các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã trực tiếp thăm khám sàng lọc, tư vấn và cấp phát thuốc an sinh cho các bà con dân tộc tại xã Tây Khánh Sơn. Bên cạnh đó, các Y, Bác sĩ trong đoàn còn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh thường gặp cũng như hướng dẫn sử dụng thuốc, góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện sức khỏe ban đầu.

Đồng hành cùng đoàn chăm sóc sức khỏe, đại diện Trioderma đã trao tặng 5 xe lăn cho trạm y tế và 5 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Đây là những món quà thiết thực, hỗ trợ cho công tác y tế và an sinh tại địa phương.

Trioderma luôn duy trì và kết hợp cùng các bệnh viện, phòng khám thực hiện các hoạt động xã hội. Đại diện Trioderma cho biết một thương hiệu hoạt động bền vững chỉ khi gắn liền với sự phát triển và hạnh phúc của cộng đồng. "Với sứ mệnh mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, Trioderma tin rằng mỗi hành động sẻ chia hôm nay sẽ tạo nên những thay đổi tích cực cho ngày mai", đại diện chia sẻ.

Trioderma là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Việt Nam do đội ngũ chuyên môn người Việt nghiên cứu và sản xuất các dòng sản phẩm giải quyết các vấn đề mà làn da người Việt thường gặp phải.

Dù là một cái tên tân binh mới xuất hiện trên bản đồ làm đẹp hơn một năm qua nhưng Trioderma đã nhanh chóng là cái tên nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng khi ra mắt hệ sinh thái sản phẩm được nghiên cứu dành riêng cho làn da dầu mụn Việt. Sở hữu công thức đa tầng hoạt chất ấn tượng, mỗi sản phẩm trong hệ sinh thái gồm Gel rửa mặt, Gel chấm mụn, Serum mờ thâm sáng da Trioderma đều là mảnh ghép hoàn hảo giúp cải thiện mụn, thâm chuẩn y khoa và ngăn ngừa mụn trở lại từ gốc.

Nối tiếp dấu ấn đã đạt được, Trioderma mở rộng hệ thống sản phẩm chăm sóc da cùng các hoạt chất với dòng Essence Mask, các sản phẩm bổ trợ routine chăm sóc da mụn như miếng dán mụn; lotion dưỡng ẩm, phục hồi da; mặt nạ làm dịu, kiềm dầu.

Song hành cùng hành trình nâng tầm làn da Việt, Trioderma còn là cái tên kết nối cộng đồng thông qua những hoạt động y khoa thực tiễn. Với thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt, chăm sóc da không chỉ là sản phẩm, mà là sứ mệnh lan tỏa kiến thức chuẩn khoa học, cùng nhau xây dựng một tương lai da khỏe đẹp bền vững.