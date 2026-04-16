Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Làm đẹp

Trioderma chung tay cùng BV ĐH Y Dược TP.HCM vì sức khỏe cộng đồng

Nguồn: Mai Hân Group
Nguồn: Mai Hân Group
16/04/2026 14:15 GMT+7

Trioderma đồng hành cùng nhiều hoạt động thăm khám chữa bệnh, trao tặng quà an sinh trong khuôn khổ chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng do Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức.

Trioderma chung tay cùng BV ĐH Y Dược TP.HCM vì sức khỏe cộng đồng- Ảnh 1.

Ngày 11.4 vừa qua, đại diện thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma đồng hành cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong chương trình Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tại Trạm Y tế xã Tây Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa).

Trioderma chung tay cùng BV ĐH Y Dược TP.HCM vì sức khỏe cộng đồng- Ảnh 2.

Từ sáng sớm, rất đông bà con trên địa bàn đã có mặt tại trạm y tế. Các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã trực tiếp thăm khám sàng lọc, tư vấn và cấp phát thuốc an sinh cho các bà con dân tộc tại xã Tây Khánh Sơn. Bên cạnh đó, các Y, Bác sĩ trong đoàn còn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh thường gặp cũng như hướng dẫn sử dụng thuốc, góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện sức khỏe ban đầu.

Trioderma chung tay cùng BV ĐH Y Dược TP.HCM vì sức khỏe cộng đồng- Ảnh 3.

Đồng hành cùng đoàn chăm sóc sức khỏe, đại diện Trioderma đã trao tặng 5 xe lăn cho trạm y tế và 5 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Đây là những món quà thiết thực, hỗ trợ cho công tác y tế và an sinh tại địa phương.

Trioderma chung tay cùng BV ĐH Y Dược TP.HCM vì sức khỏe cộng đồng- Ảnh 4.

Trioderma luôn duy trì và kết hợp cùng các bệnh viện, phòng khám thực hiện các hoạt động xã hội. Đại diện Trioderma cho biết một thương hiệu hoạt động bền vững chỉ khi gắn liền với sự phát triển và hạnh phúc của cộng đồng. "Với sứ mệnh mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, Trioderma tin rằng mỗi hành động sẻ chia hôm nay sẽ tạo nên những thay đổi tích cực cho ngày mai", đại diện chia sẻ.

Trioderma là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Việt Nam do đội ngũ chuyên môn người Việt nghiên cứu và sản xuất các dòng sản phẩm giải quyết các vấn đề mà làn da người Việt thường gặp phải.

Trioderma chung tay cùng BV ĐH Y Dược TP.HCM vì sức khỏe cộng đồng- Ảnh 5.

Dù là một cái tên tân binh mới xuất hiện trên bản đồ làm đẹp hơn một năm qua nhưng Trioderma đã nhanh chóng là cái tên nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng khi ra mắt hệ sinh thái sản phẩm được nghiên cứu dành riêng cho làn da dầu mụn Việt. Sở hữu công thức đa tầng hoạt chất ấn tượng, mỗi sản phẩm trong hệ sinh thái gồm Gel rửa mặt, Gel chấm mụn, Serum mờ thâm sáng da Trioderma đều là mảnh ghép hoàn hảo giúp cải thiện mụn, thâm chuẩn y khoa và ngăn ngừa mụn trở lại từ gốc.

Nối tiếp dấu ấn đã đạt được, Trioderma mở rộng hệ thống sản phẩm chăm sóc da cùng các hoạt chất với dòng Essence Mask, các sản phẩm bổ trợ routine chăm sóc da mụn như miếng dán mụn; lotion dưỡng ẩm, phục hồi da; mặt nạ làm dịu, kiềm dầu.

Trioderma chung tay cùng BV ĐH Y Dược TP.HCM vì sức khỏe cộng đồng- Ảnh 6.

Song hành cùng hành trình nâng tầm làn da Việt, Trioderma còn là cái tên kết nối cộng đồng thông qua những hoạt động y khoa thực tiễn. Với thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt, chăm sóc da không chỉ là sản phẩm, mà là sứ mệnh lan tỏa kiến thức chuẩn khoa học, cùng nhau xây dựng một tương lai da khỏe đẹp bền vững.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận