Trioderma cùng sinh viên ‘gỡ rối’ với chu trình chăm da tối giản cho ngày bận rộn

Ngày 20.9 vừa qua, Trioderma đã đồng hành cùng Acne Studio by PMT tổ chức sự kiện SkinTalk kỳ V với chủ đề “Chăm da tối giản cho ngày bận rộn” tại trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thu hút hàng trăm sinh viên tham dự.

Đến với sự kiện lần này, các bạn sinh viên đã có cơ hội hiểu rõ hơn về làn da của mình khi được tham gia soi da miễn phí. Những con số, những vùng da được thể hiện rõ qua máy soi đã giúp các bạn hiểu hơn về tình trạng da của mình. Cùng với đó, các bạn cũng có dịp được tư vấn, trao đổi cách chăm sóc da dành riêng cho mình khi gặp gỡ và lắng nghe các chia sẻ từ bác sĩ da liễu.

Đến với sự kiện lần này, Trioderma với vai trò là thương hiệu dược mỹ phẩm đồng hành, mang đến các sản phẩm chăm sóc da dầu mụn chuyên sâu dành cho tuổi teen, tuổi dậy thì. Sinh viên Y Khoa Phạm Ngọc Thạch không chỉ được trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm chăm sóc da với công thức chuẩn khoa học, an toàn mà còn được nhận những phần quà thú vị, đồng hành cùng chu trình chăm sóc da mỗi ngày. Tại booth trưng bày sản phẩm của Trioderma, các bạn còn được hướng dẫn cách chăm sóc da mụn cùng sản phẩm sao cho đúng cách và hiệu quả nhất.

Tại Talkshow, bác sĩ da liễu Phạm Minh Trường, chuyên gia Huỳnh Như Đợi, Chuyên gia Nguyễn Thuỳ Linh là các diễn giả chính đã có những phần chia sẻ thiết thực, giải mã những bí mật làm đẹp khoa học, giúp làn da luôn sạch - khỏe - rạng rỡ dù bận rộn đến đâu. Không khô khan hay cứng nhắc, những phần chia sẻ đi sâu vào thực tế, mang đến lời khuyên gần gũi, gắn liền với lịch học dày đặc, những ca trực bệnh viện hay deadline nối tiếp của sinh viên Y khoa.

Các bạn sinh viên tham gia Talkshow cùng đặt những câu hỏi thực tế về những thắc mắc về các bước chăm sóc da đặc thù như thế nào là rửa mặt đúng cách; cân bằng da sau đêm trực dài,... Mọi câu hỏi đều được giải đáp tận tình qua lăng kính chuyên môn, giúp các bạn nắm được kiến thức chăm da thực tiễn, rõ ràng và dễ áp dụng.

Trioderma với sứ mệnh là thương hiệu dược mỹ phẩm dành cho người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ, luôn tích cực đồng hành cùng các sự kiện chăm sóc da học đường. Qua các chuỗi hoạt động chia sẻ kiến thức chăm sóc da liễu chuẩn y khoa, Trioderma hi vọng sẽ giúp các bạn gỡ rối phần nào những lo lắng, băn khoăn khi da gặp các vấn đề về mụn. Với những sản phẩm chuyên dành cho da dầu, mụn Trioderma sẽ là người bạn đồng hành tin cậy giúp các bạn lấy lại được làn da khỏe đẹp và diện mạo tự tin.

Trước đó, Trioderma đã đồng hành cùng sinh viên một số trường đại học khác, mang đến những kiến thức chăm da tối giản mà hiệu quả, xây dựng nền tảng chăm sóc da khoa học.

Bên cạnh 2 dòng sản phẩm đang được biết đến rộng rãi là gel rửa mặt và gel chấm mụn, Trioderma đang có kế hoạch ra mắt dòng sản phẩm serum cải thiện mụn, thâm và làm sáng da với công thức kết hợp chuẩn y khoa. Serum nổi bật với thành phần Vitamin B5 giúp giữ ẩm, làm dịu kích ứng và tái tạo da sau mụn, Niacinamide giúp giảm viêm, làm mờ vết thâm sau mụn và tăng cường hàng rào bảo vệ da. Ngoài ra chiết xuất rau má giúp làm dịu da tổn thương, hỗ trợ phục hồi sau mụn; thành phần ZinC PCA hỗ trợ giảm mụn, BHA đóng vai trò như hoạt chất tẩy tế bào chết, giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn trở lại.

Mục tiêu của Trioderma chính là xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc da mụn dành riêng cho người Việt. Thông qua những nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng của làn da Việt, Trioderma mang đến giải pháp cải thiện mụn thâm toàn diện, đi sâu vào gốc rễ giải quyết nguyên nhân hình thành mụn từ gốc. Với mức giá thành phù hợp với học sinh, sinh viên cùng hệ thống phân phối tại các nhà thuốc toàn quốc, Trioderma đang từng bước trở thành bộ sản phẩm chăm da yêu thích của các bạn trẻ. Hiện nay, Trioderma cũng được các chuyên gia da liễu tin chọn sử dụng trong các liệu trình chăm sóc da dầu, mụn chuyên sâu.

Bên cạnh việc tạo nên một hệ thống các sản phẩm chuyên chăm da mụn, Trioderma cũng đặt kế hoạch đồng hành với nhiều hơn nữa các sự kiện chăm sóc da học đường trên toàn quốc, mang các kiến thức, sản phẩm chăm da mụn khoa học đến gần hơn với các bạn tuổi teen.



