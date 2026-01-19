Trioderma đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất tại hội thảo khoa học về liệu pháp Plasma

Ngày 14.1 vừa qua, Trioderma đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất trong vai trò nhà tài trợ của Hội thảo khoa học với chủ đề 'Liệu pháp Plasma trong chăm sóc da và lành thương'. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 300 bác sĩ và chuyên gia da liễu đầu ngành.

Buổi hội thảo hướng đến việc chia sẻ kiến thức khoa học, kinh nghiệm lâm sàng cũng như các giá trị ứng dụng thực tiễn của liệu pháp Plasma trong da liễu và chăm sóc vết thương.



Tại sự kiện, khu vực triển lãm cũng thu hút sự quan tâm của khách mời tham dự, đây chính là nơi giới thiệu những sản phẩm, công nghệ mới đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Gian hàng trưng bày của Trioderma là một trong số những cái tên gây được sự chú ý dù là thương hiệu dược mỹ phẩm Việt vừa ra mắt trong năm 2025.



Trioderma là thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt, được nghiên cứu và phát triển dành riêng cho làn da và cơ địa của người Việt Nam. Mang đến triết lý chăm sóc da mụn chuẩn y khoa cùng các bước tối giản mà hiệu quả, hệ sinh thái các sản phẩm dành cho da dầu mụn Trioderma gồm Gel rửa mặt, Gel chấm mụn, Serum giúp giảm mụn, mờ thâm. Cùng với đó, đây là lần đầu tiên bộ ba mặt nạ chăm sóc da chuyên sâu, hỗ trợ làm sáng da, cấp ẩm, phục hồi, cải thiện mụn Trioderma có mặt tại gian hàng kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2025.

Hiện các sản phẩm Trioderma đang được sử dụng rộng rãi hỗ trợ giảm mụn, mờ thâm, chăm sóc da sau mụn. Khách mời cũng có khoảng thời gian giao lưu, chia sẻ cùng nhau về kiến thức chăm sóc da mụn cũng như ngăn ngừa hình thành sẹo rỗ trong quá trình điều tri. Đồng thời đội ngũ Trioderma cũng đã tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sản phẩm, cơ chế hoạt động. Thương hiệu gây chú ý nhờ sở hữu bảng thành phần đa tầng hoạt chất, chăm sóc da khỏe chuẩn y khoa.

Thương hiệu dược mỹ phẩm Việt gây được tiếng vang

Sản phẩm được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học, độ an toàn cao, thương hiệu từng bước khẳng định vị thế và nhận được sự tin tưởng từ cả khách hàng lẫn cộng đồng chuyên môn.

Đại diện Trioderma cho biết, sự hiện diện của một thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt tại các hội thảo da liễu và thẩm mỹ chuyên sâu là một vinh dự đối với thương hiệu. "Việc được các chuyên gia đón nhận và đánh giá cao chính là động lực để Trioderma tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm và mang đến những sản phẩm chăm sóc da an toàn hiệu quả, phù hợp với làn da người Việt", đại diện chia sẻ.

Các sản phẩm thuộc hệ sinh thái chăm sóc da dầu mụn của Trioderma đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng nhờ cơ chế chăm sóc chuẩn Y khoa, an toàn và toàn diện. Với việc phát triển dòng mặt nạ, Trioderma đang mở rộng đối tượng, hướng đến trở thành thương hiệu đáp ứng mọi nhu cầu của làn da Việt. Hiện tại, các sản phẩm của dược mỹ phẩm Trioderma hiện đang được phân phối tại các hệ thống nhà thuốc tây và các kênh thương mại điện tử chính thức. Người tiêu dùng hoàn toàn dễ dàng chọn mua được các sản phẩm chính hãng với mức giá phải chăng.

Công bố bởi: Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Trioderma