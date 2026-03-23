Trioderma - Đồng hành cùng Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Miền Nam 2026

Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Miền Nam là một trong những sự kiện chuyên môn hàng đầu được tổ chức bởi Bệnh viện Da liễu TP.HCM kết hợp cùng những bệnh viện đầu ngành trong lĩnh vực điều trị và thẩm mỹ làn da. Hằng năm, hội nghị thu hút nhiều bác sĩ da liễu tại TP.HCM và nhiều tỉnh Miền Nam đến tham dự và trao đổi học thuật. Song hành cùng chuỗi báo cáo chuyên đề, sự kiện tạo dấu ấn riêng khi quy tụ hàng loạt thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng toàn cầu đến thương hiệu Việt Nam dành cho làn da Việt. Tiếp nối thành công đó, Hội nghị SCAD 2026 quy tụ nhiều thương hiệu dược mỹ phẩm quốc tế và nội địa, tạo nên diễn đàn kết nối giữa nghiên cứu – lâm sàng – ứng dụng thực tiễn, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 29.03 tại GEM Center (TP.HCM).

Tại sự kiện năm nay, thương hiệu Trioderma tham gia với vai trò nhà tài trợ, đồng hành cùng các báo cáo viên và đội ngũ chuyên gia trong chuỗi hoạt động học thuật.

Là một thương hiệu Việt còn non trẻ, thế nhưng, Trioderma vẫn luôn tập trung toàn lực xây dựng nền tảng kiến thức da liễu, khoa học thành phần hiện đại cho làn da Việt. Chính sự nghiêm túc từ những bước đầu tiên, thương hiệu Trioderma đang dần chiếm sự tin tưởng với người tiêu dùng. Và sự kiện da liễu thẩm mỹ lần này chính là bước đệm lớn đưa Trioderma đến gần hơn với giới chuyên môn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự đồng hành của thương hiệu Trioderma với Chuyên gia Nguyễn Duy Quân với chủ đề: "Chiến lược phối hợp đa cơ chế trong điều trị mụn trứng cá: Vai trò của dược mỹ phẩm trong thực hành lâm sàng". Thông qua đó, các giải pháp chăm sóc da mụn của được phân tích dưới góc nhìn khoa học, kết hợp dữ liệu thực tiễn, góp phần làm rõ vai trò hỗ trợ điều trị của dược mỹ phẩm trong phác đồ da liễu hiện đại. Điểm tự hào của Trioderma là được đồng hành cùng chuyên gia trong thời gian dài để có kết quả khả thi và hữu ích trong ngành da liễu thẩm mỹ chăm sóc làn da Việt.

Gian hàng Trioderma B7-B8

Song song với hoạt động học thuật, thương hiệu Trioderma còn mang đến không gian trải nghiệm các phương pháp chăm sóc da mụn viêm ngay tại khu vực trưng bày. Đồng thời, thương hiệu dược mỹ phẩm cũng mang đến nhiều phần quà hấp dẫn. Tại đó, đội ngũ chuyên viên Trioderma luôn sẵn sàng hỗ trợ cùng với hơn 1000 phần quà đặc biệt dành riêng chuyên gia tham quan và checkin tại gian hàng Trioderma.

Một số thông tin về Hội nghị Da liễu thẩm mỹ Miền Nam 2026

Hội nghị Da liễu Thẩm Mỹ Miền Nam 2026 là cơ hội tuyệt vời cho quý bác sĩ tham dự cập nhật lượng kiến thức da liễu khổng lồ từ điều trị mụn và sẹo mụn, vật liệu tái tạo sinh học tái tạo da, công nghệ laser và ánh sáng trong trẻ hóa da, chất làm đầy…

Các sản phẩm của Trioderma được phát triển dựa trên định hướng dược mỹ phẩm, với nền tảng nghiên cứu chuyên sâu hướng đến đặc điểm sinh lý làn da Việt. Nhờ đó, thương hiệu từng bước khẳng định vị thế với các sản phẩm chăm sóc da mụn theo chuẩn y khoa, đề cao tính an toàn và hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Thông qua sự kiện lần này, Trioderma từng bước khẳng định định hướng phát triển dược mỹ phẩm dựa trên nền tảng khoa học và tính ứng dụng trong thực tiễn lâm sàng. Trioderma hướng đến việc đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia trong hành trình tối ưu hiệu quả chăm sóc da mụn. Trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, nhằm mang đến các phương pháp chăm sóc da chuyên sâu, an toàn và phù hợp hơn với đặc điểm làn da người Việt.