Trioderma - Đồng hành cùng Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 (NCAD9)

NCAD9 - Cầu nối giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn lâm sàng

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc và cải thiện làn da ngày càng được quan tâm, ngành da liễu thẩm mỹ tại Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Người dùng hiện nay không chỉ hướng đến yếu tố làm đẹp đơn thuần mà còn đặc biệt chú trọng đến tính an toàn, tính khoa học và hiệu quả lâu dài. Các giải pháp hỗ trợ phục hồi nền da khỏe mạnh, chăm sóc da chuyên sâu và cá nhân hóa đang dần trở thành xu hướng được ưa chuộng.

Chính vì vậy, các hội nghị chuyên ngành như NCAD9 được xem là cầu nối quan trọng giữa hoạt động nghiên cứu, cập nhật kiến thức chuyên môn và ứng dụng thực tiễn. Hội nghị không chỉ là nơi để đội ngũ bác sĩ và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp mới, đồng thời cập nhật xu hướng phát triển của thị trường chăm sóc da hiện nay.

Theo thông tin từ ban tổ chức, NCAD9 năm nay sẽ bao gồm nhiều hoạt động phong phú: khóa học tiền hội nghị (Pre-course), chương trình khai mạc trọng thể, các phiên báo cáo khoa học chuyên sâu và Gala Dinner kết nối. Các chủ đề chính tập trung vào da liễu thẩm mỹ nội khoa, điều trị mụn, sẹo, rối loạn sắc tố, lão hóa da, laser - ánh sáng, chất làm đầy và vật liệu tái tạo sinh học. Tất cả tạo nên một diễn đàn học thuật toàn diện, giúp người tham dự vừa cập nhật kiến thức mới, vừa giao lưu, kết nối với các đồng nghiệp trong và ngoài nước.

Trioderma - Mang giải pháp chăm sóc và phục hồi da đến cộng đồng chuyên môn

Song song với chuỗi hoạt động học thuật, khu vực triển lãm thương mại được xem là một trong những điểm nhấn của hội nghị năm nay. Đây là nơi kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với đội ngũ chuyên gia và hàng trăm khách tham dự. Tại đây, Trioderma sẽ mang đến không gian trưng bày các dòng sản phẩm chăm sóc da cùng những giải pháp hỗ trợ phục hồi da hiện đại, giúp khách tham quan có cơ hội trải nghiệm thực tế và tìm hiểu rõ hơn về xu hướng chăm sóc da khoa học.

Không theo lối trải nghiệm sản phẩm thông thường, Dược mỹ phẩm Trioderma sẵn sàng hơn 1.000 phần quà đặc biệt theo các hoạt động giải trí tương tác vui nhộn. Mọi hoạt động tại gian hàng Trioderma không chỉ tạo nên không gian giúp chuyên gia giải trí sau thời gian căng thẳng tại phiên báo cáo. Mỗi khách mời có thể tham dự check-in hoặc vòng quay may mắn, kết nối và tìm hiểu chi tiết về các giải pháp Trioderma ứng dụng trong nghiên cứu lâm sàng.

Trong những năm gần đây, Trioderma tập trung phát triển các giải pháp hướng đến khả năng hỗ trợ phục hồi và duy trì nền da khỏe mạnh. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm theo chuẩn dược mỹ phẩm, thương hiệu cũng chú trọng nghiên cứu những xu hướng chăm sóc da hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng Việt - vốn có đặc thù làn da dầu, nhạy cảm và tổn thương hàng rào bảo vệ.

Đồng hành cùng NCAD9, Trioderma mong muốn góp phần lan tỏa các giải pháp chăm sóc và phục hồi da tiên tiến, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng chuyên gia da liễu tại Việt Nam. Việc tham gia hội nghị không chỉ là cơ hội để thương hiệu giới thiệu sản phẩm đến khách tham dự, mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững, lấy khoa học và trải nghiệm thực tế làm nền tảng.

Lắng nghe thực tiễn - Hoàn thiện giải pháp phù hợp với thị trường Việt

Một trong những giá trị cốt lõi mà Trioderma hướng đến khi đồng hành cùng NCAD9 chính là cơ hội lắng nghe những chia sẻ thực tiễn từ đội ngũ chuyên gia. Qua các phiên thảo luận, báo cáo lâm sàng và trao đổi trực tiếp tại gian hàng, thương hiệu có thể thấu hiểu sâu sắc hơn những khó khăn, thách thức trong điều trị tổn thương da, phục hồi da sau mụn cũng như nhu cầu chăm sóc dài hạn của người dùng.

Từ những phản hồi đó, Trioderma sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp chăm sóc da, đảm bảo tính phù hợp với thị trường, hiệu quả lâm sàng và an toàn tối đa cho người dùng. Đây cũng chính là chiến lược bền vững để một thương hiệu Việt có thể cạnh tranh và phát triển lâu dài trong lĩnh vực dược mỹ phẩm vốn có sự tham gia của nhiều tên tuổi quốc tế.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, hội nghị còn là dịp để các đơn vị trong ngành tăng cường giao lưu và mở rộng kết nối hợp tác. Trong bối cảnh da liễu thẩm mỹ liên tục đổi mới, việc cập nhật kiến thức và xu hướng mới được xem là yếu tố sống còn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho người dùng.

Thông qua lần tham gia này, Trioderma kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị chăm sóc da khoa học, góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng da liễu thẩm mỹ tại Việt Nam. Đây cũng là bước đi tiếp theo trong hành trình xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với định hướng phát triển bền vững, chú trọng nghiên cứu và đồng hành cùng xu hướng chăm sóc da hiện đại.