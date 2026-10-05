Trioderma - Dược mỹ phẩm Việt tại Hội nghị Khoa học Trường Y năm 2026

Hội nghị là diễn đàn học thuật quy tụ đội ngũ giảng viên, bác sĩ, nhà khoa học, học viên và sinh viên, với nhiều phiên chuyên ngành nhằm cập nhật kiến thức và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng, nghiên cứu y học.

Đặc biệt, trong khuôn khổ phiên da liễu với chủ đề "Thách thức và tiến bộ trong điều trị mụn trứng cá", từ các chuyên gia, giảng viên Bộ môn da liễu - Trường ĐH Y dược TP.HCM, đây là phiên báo cáo chuyên môn tập trung vào những góc nhìn cập nhật về kiểm soát mụn trứng cá.

Dược phẩm trong kiểm soát mụn trứng cá

Một trong những nội dung nổi bật của phiên da liễu là báo cáo "Dược mỹ phẩm trong kiểm soát mụn trứng cá" do ThS-BS Trình Ngô Bỉnh - Giảng viên Bộ môn da liễu, Trường ĐH Y dược TP.HCM trình bày.

Diễn ra từ 15 giờ 15-15 giờ 45 ngày 25.9.2026, phiên báo cáo nằm trong chuỗi nội dung chuyên môn về mụn trứng cá, bên cạnh các chủ đề như những yếu tố môi trường liên quan đến mụn.

Với Trioderma, đây cũng là dịp để thương hiệu tiếp tục kết nối với cộng đồng chuyên môn, lắng nghe những chia sẻ từ các bác sĩ, chuyên gia da liễu và giới thiệu định hướng phát triển các giải pháp chăm sóc da mụn theo hướng khoa học, phù hợp thực tiễn và đặt trải nghiệm làn da lên hàng đầu.

Kết nối chuyên môn - Lan tỏa giá trị từ thực tiễn

Bên cạnh việc đồng hành cùng phiên báo cáo chuyên môn, Trioderma cũng mang đến nhiều hoạt động dành cho khách tham dự tại gian hàng.

Trong suốt sự kiện, 400 phần quà check-in gồm Trioderma Anti Acne Gel và Calming & Hydrating Essence Mask đã được gửi đến khách tham dự. Đặc biệt, 60 phần quà dành riêng cho những khách tham dự và lắng nghe phiên báo "Thách thức và tiến bộ trong điều trị mụn trứng cá", cùng 50 hộp Calming & Hydrating Essence Mask dành tặng các phóng viên tham dự sự kiện.

Không gian gian hàng cũng trở thành điểm kết nối giữa Trioderma và các chuyên gia, khách tham dự - nơi thương hiệu có cơ hội giới thiệu các sản phẩm, đồng thời tiếp nhận những trao đổi, chia sẻ thực tế từ cộng đồng chuyên môn.

Trioderma - Đồng hành cùng chuyên môn, hướng đến giá trị bền vững

Hội nghị Khoa học Trường Y 2026 không chỉ là nơi cập nhật những kiến thức mới trong y khoa mà còn tạo ra không gian kết nối giữa đào tạo - thực hành lâm sàng - nghiên cứu và hợp tác chuyên môn.

Với Trioderma, sự đồng hành tại hội nghị là một dấu mốc ý nghĩa trên hành trình xây dựng thương hiệu dược mỹ phẩm Việt theo định hướng gắn kết cùng chuyên môn và không ngừng cập nhật những tiến bộ trong chăm sóc da.