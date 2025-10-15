Trioderma gợi ý chu trình chăm sóc da mụn toàn diện, chuẩn y khoa tại nhà

Như thế nào là chăm sóc da toàn diện chuẩn y khoa

Chăm da chuẩn Y khoa có nghĩa rằng bạn cần hiểu làn da của mình đang gặp vấn đề gì, nguyên nhân trước khi bắt tay vào "chữa" da. Bước xác định loại da và tình trạng da hiện tại rất quan trọng để lựa chọn đúng sản phẩm và có được hiệu quả chăm sóc tốt nhất. Chăm sóc da mụn chuẩn y khoa tại nhà không cần quá nhiều bước phức tạp, chỉ cần đủ các bước cơ bản và cần thiết. Cụ thể:

Giúp cuốn trôi đi lớp bụi bẩn bám trên các rãnh da, giúp lỗ chân lông thông thoáng. Điều trị: Dựa trên vấn đề mụn, thâm, dầu nhờn trên da mà lựa chọn các hoạt chất phù hợp như BHA, AHA, Niacinamide, Retinol...

Dựa trên vấn đề mụn, thâm, dầu nhờn trên da mà lựa chọn các hoạt chất phù hợp như BHA, AHA, Niacinamide, Retinol... Phục hồi: Bước quan trọng để tái tạo lại các tế bào da bị tổn thương, cung cấp độ ẩm cần thiết để củng cố hàng rào bảo vệ da, làm dịu các kích ứng do sưng, viêm.

Bảo vệ: Luôn sử dụng kem chống nắng hằng ngày để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Thấu hiểu những nguyên nhân chính khiến da người Việt, đặc biệt là lứa tuổi dậy thì thường gặp các rắc rối do mụn, mụn viêm; Trioderma đã nghiên cứu và giới thiệu chu trình chăm sóc da chuẩn y khoa tại nhà cùng bộ 3 sản phẩm chuyên dành cho chăm sóc da dầu mụn.

Bước 1: Làm sạch sâu da

Dù da đã được làm sạch cùng bước tẩy trang nhưng bạn không nên bỏ qua bước dùng gel rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser để giúp da mặt được sạch sâu hơn. Sản phẩm thích hợp dành cho da dầu, mụn với thành phần dịu nhẹ, lành tính mà hiệu quả làm sạch, kiềm dầu được tối ưu:

BHA: Nổi trội với khả năng thẩm thấu vào các rãnh da, tẩy tế bào chết và làm thông thoáng lỗ chân lông.

Zinc PCA: Hỗ trợ kiểm soát bã nhờn, kháng viêm, giảm mụn mà không làm da sần sùi, thô ráp

Niacinamide: Kiểm soát dầu thừa, hỗ trợ giảm thâm và làm sáng da, duy trì màng ẩm tự nhiên của da, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da

Chiết xuất rau má, tía tô, cây phỉ: Làm dịu kích ứng, giúp da phục hồi trước tác động của môi trường khói bụi, tia UV

Da sạch sâu là tiền đề cho một làn da khỏe và sạch dầu mụn. Đầu tiên, làm ướt da mặt cùng nước ấm, cho ra lòng bàn tay khoảng bằng hạt đậu gel rửa mặt Trioderma và xoa nhẹ để tạo thành bọt mịn, thoa bọt lên mặt và dùng 2 tay massage theo vòng tròn từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Tập trung ở vùng chữ T, khu vực thường xuyên tiết nhiều dầu nhờn.

Dùng các đầu ngón tay di chuyển khắp các vùng da mặt và cổ, không chà xát quá mạnh để tránh gây kích ứng da. Sau đó, rửa mặt bằng nước ấm theo chiều từ trong ra ngoài để sạch bọt, dùng khăn mềm lau nhẹ, không chà xát, vỗ nhẹ da để tăng tuần hoàn. Duy trì sử dụng đều đặn 2 lần/ngày vào buổi sáng và tối.

Bước 2: Cân bằng độ ẩm, phục hồi, làm dịu kích ứng

Sau khi làm sạch sâu da, Trioderma Actiblance+ Serum đảm nhận vai trò làm dịu kích ứng và hỗ trợ phục hồi da. Dù mới ra mắt trong nửa đầu tháng 10 nhưng Serum mới đến từ Trioderma tiếp tục giữ nhiệt, tạo nên cơn sốt mới trong giới chăm da khi hơn 2000 sản phẩm bán ra ngay ngày đầu ra mắt.

Điều đặc biệt khiến Serum Trioderma trở nên được săn đón bởi công dụng chăm da mờ thâm, dưỡng sáng da, cân bằng dầu nhờn hỗ trợ giảm mụn và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên trên da. Bên cạnh đó, serum còn giúp phục hồi các tổn thương do mụn viêm và làm dịu các kích ứng. Đây là bước tiền đề quan trọng giúp da sẵn sàng đến với bước điều trị mụn chuyên sâu.

Thành phần nổi bật trong Serum mới nhà Trioderma phải kể đến Pro Vitamin B5 với khả năng giữ cho da luôn đủ ẩm, mịn màng, phục hồi da tổn thương và đẩy nhanh quá trình tái tạo các mô da mới sau mụn. Niacinamide đóng vai trò như hoạt chất làm mờ vết thâm, giảm viêm, hỗ trợ giảm mụn và củng cố hàng rào tự nhiên của da.

Kết hợp cùng ZnC PCA điều tiết và cân bằng dầu nhờn mạnh mẽ, ức chế sự phát triển của vi khuẩn P.Acness. Bộ đôi BHA, AHA nồng độ dịu nhẹ hỗ trợ làm sạch tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn mụn hình thành. Chiết xuất từ Rau Má lành tính làm dịu các kích ứng do viêm đỏ, hỗ trợ phục hồi da bị tổn thương sau mụn.

Dùng 2 lần vào sáng và tối để đạt hiệu quả tối ưu. Riêng đối với da nhạy cảm, nên dùng cách ngày, sau đó tăng dần tần suất lên mỗi tối và 2 lần/ngày.

Bước 3: Điều trị mụn

Với những ai đang tìm kiếm một em gel chấm mụn vừa xử lý gọn các nốt mụn viêm, mụn ẩn vừa mờ thâm, sáng da lại thêm công dụng phục hồi da, ngừa mụn thì Trioderma Anti Acne Gel rất xứng đáng để đầu tư.

Bí quyết nằm ở bảng công thức chăm da mụn với PAD (Potassium Azeloyl Diglycinate) dịu nhẹ mà kháng khuẩn, kháng viêm, kiểm soát bã nhờn mạnh mẽ, BHA và AHA tiếp tục phát huy khả năng tẩy tế bào chết, làm sạch sâu và thông thoáng lỗ chân lông, giảm mụn đầu đen hiệu quả.

Bộ 3 hoạt chất Niacinamide, Vitamin B5, ZinC PCA vừa giúp kiểm soát dầu nhờn, kiềm dầu thừa trên da ngăn mụn quay lại, vừa kháng viêm giảm mụn, mờ thâm sáng da và phục hồi da sau tổn thương do mụn.

Cách sử dụng đơn giản, cho một lượng gel chấm mụn Trioderma bằng hạt đậu, dùng ngón tay sạch hoặc tăm bông chấm trực tiếp lên nốt mụn hoặc thoa vào vùng da có nhiều mụn, thâm. Lưu ý rằng khi mới sử dụng không nên thoa vùng da quá rộng, chỉ nên tập trung vào các nốt mụn

Hiện nay, Trioderma đã được phân phối tại các kênh Online, sàn thương mại điện tử, nhà thuốc tây và các phòng khám da liễu. Với mức giá phải chăng cùng quy trình chăm sóc tối giản mà khoa học, hiệu quả, Trioderma xứng đáng là bộ sản phẩm chất lượng, giúp bạn thoát khỏi nỗi lo về mụn và lấy lại làn da sáng khỏe không tì vết.