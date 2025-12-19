Trioderma hợp tác Acne Studio by MPT: Giải pháp dược mỹ phẩm chuẩn hóa cùng chuyên gia

Sự kết hợp giữa 2 cái tên "dành cho làn da Việt"

Ngày 17.12.2025, thương hiệu Dược mỹ phẩm Trioderma chính thức trở thành đối tác chiến lược của hệ thống phòng khám da liễu Acne Studio by PMT, đây là đơn vị chuyên về điều trị mụn chuẩn y khoa được biết đến rộng rãi tại Việt Nam.

Sự kiện tiếp tục là một cột mốc ấn tượng mới của Trioderma - thương hiệu mới sở hữu hệ sinh thái các sản phẩm dành riêng cho làn da Việt. Tại lễ ký kết, đại diện Trioderma và Acne Studio by PMT đã có những chia sẻ chung về lần hợp tác chiến lược này. Sự kết hợp giữa công nghệ điều trị mụn chuyên sâu của Acne Studio và sản phẩm dược mỹ phẩm từ Trioderma hứa hẹn tạo nên những phác đồ tối ưu cho làn da mụn. Sự kiện hợp tác này là dấu ấn đặc biệt để cả hai bên cùng nhau xây dựng nền da khỏe mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Theo đó, Acne Studio by PMT được phát triển bởi bác sĩ Phạm Minh Trường với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu. Acne Studio phát triển mạnh ở lĩnh vực chăm sóc và cải thiện da dầu mụn, đặc biệt là ở độ tuổi học sinh, sinh viên đang ở độ tuổi nhạy cảm với mụn nhưng lại thiếu kiến thức và điều kiện để chăm sóc da đúng cách. Các phác đồ điều trị tại Acne Studio được cá nhân hóa theo tình trạng da của mỗi khách hàng và nền tảng khoa học da liễu.

Đại diện Trioderma cho biết đây không chỉ là sự hợp tác giữa hai thương hiệu mà còn là sự đồng điệu trong mục tiêu phát triển chung chăm sóc và thấu hiểu làn da Việt, đặc biệt là làn da dầu mụn. Được đồng hành cùng các phác đồ chăm sóc da chuẩn y khoa tại các chuỗi phòng khám Acne by Studio sẽ là cơ hội để Trioderma có thể "chạm" đến nhiều hơn nữa những khách hàng đang tìm kiếm những sản phẩm chăm da phù hợp, an toàn và hiệu quả.

Được công nhận bởi các chuyên gia da liễu

Trioderma đang ngày càng khẳng định được chất lượng và uy tín đối với các thị trường nội địa, nhất là khi được các chuyên gia da liễu tin chọn và đồng hành. Các chuyên gia đánh giá cao bảng thành phần mà đội ngũ Trioderma nghiên cứu và ứng dụng khi tập trung vào yếu tố chăm da chuẩn y khoa, phát triển trên những đặc trưng của làn da người Việt.

Các thành phần nổi bật như BHA/AHA có khả năng làm sạch lỗ chân lông, thông thoáng, ngăn mụn phát triển; niacinamide, zinC PCA với vai trò hỗ trợ kháng viêm, kháng khuẩn, cân bằng dầu và làm sáng da; PAD cũng là thành phần được đánh giá cao với độ dịu nhẹ, an toàn cho da nhạy cảm nhưng có khả năng giúp cải thiện mụn mạnh mẽ. Ngoài ra, Trioderma còn ghi điểm nhờ bộ chiết xuất từ thiên nhiên vừa có công dụng chăm sóc da dầu mụn, vừa an toàn, lành tính không gây kích ứng.

Hiện nay, các sản phẩm đến từ Trioderma đã có mặt tại các phòng khám da liễu và được sử dụng trong các liệu trình chăm sóc chuyên sâu do chuyên gia đưa ra phác đồ. Các sản phẩm do Trioderma nghiên cứu và phát triển đảm nhận các bước chăm sóc da chuyên sâu.



Gel rửa mặt Trioderma giúp làm sạch sâu bụi bẩn, tế bào chết tích tụ sâu trong lỗ chân lông.

Serum Trioderma giúp làm dịu các kích ứng, phục hồi các vùng da bị tổn thương do mụn, giảm thâm và hỗ trợ liền thương, tái tạo các vùng da sau mụn.

Gel chấm mụn Trioderma giúp kháng viêm, gom cồi, hỗ trợ đẩy mụn chuẩn y khoa, cân bằng dầu nhờn trên da, ngăn ngừa mụn quay trở lại

Mặt nạ dưỡng da Trioderma Essence Mask với công thức đa tầng hoạt chất, tinh giản các bước chăm sóc da mỗi ngày nhưng vẫn phát huy tối đa hiệu quả. Dòng Trioderma Brightening Essence Mask giúp dưỡng da trắng sáng, đều màu, cải thiện các dấu hiệu lão hoá; Triderm Calming & Hydrating Essence Mask cấp ẩm sâu, đa tầng giúp da luôn ẩm mịn, căng mọng và hạn chế sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hoá.

Trioderma đang tập trung phát triển các dòng sản phẩm, mở rộng hệ sinh thái chăm sóc da, đặc biệt là làn da dầu mụn của người Việt. Ngoài ra, Trioderma đặt mục tiêu phủ sóng rộng rãi hơn nữa triết lý chăm da chuẩn y khoa tối giản thông qua các hoạt động đồng hành cùng sự kiện học đường, hội thảo da liễu chuyên sâu... Hiện tại các sản phẩm đến từ Trioderma đang được phân phối trên toàn quốc thông qua các kênh nhà thuốc, phòng khám và các kênh thương mại điện tử chính thức.