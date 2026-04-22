Trioderma mang ‘hệ sinh thái’ chăm da khoa học đến Skintalk by Acne Studio kỳ XI

Nguồn: Mai Hân Group
22/04/2026 14:13 GMT+7

Đây là lần thứ 2, Trioderma đồng hành cùng chuỗi sự kiện da liễu học đường Skintalk do phòng khám Acne Studio by PMT tổ chức, mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp tất cả sản phẩm chăm sóc da với công thức đa tầng hoạt chất, được nghiên cứu riêng cho làn da Việt.

Ngày 19.4 vừa qua, thương hiệu dược mỹ phẩm chăm sóc da cho người Việt Trioderma đã đồng hành cùng Acne Studio by PMT tổ chức sự kiện Skintalk kỳ XI với chủ đề "Mụn tái đi tái lại, vì sao?", thu hút gần 400 sinh viên Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tham dự.

Từ sớm, các bạn đã đến check in và được hỗ trợ soi da cùng các thiết bị công nghệ cao, từ đó hiểu rõ hơn về các tình trạng da đang gặp phải. Đồng thời, các bác sĩ cũng trực tiếp chia sẻ, thảo luận các phác đồ chăm sóc da dưới góc nhìn y khoa, giúp các bạn dễ dàng xây dựng một routine chăm sóc da chuẩn, khoa học và hiệu quả. Đây cũng là dịp để các bạn có trải nghiệm lâm sàng thực thụ trên làn da của chính mình.

Đến với SkinTalk kỳ XI lần này, Trioderma tiếp tục gây ấn tượng với gian hàng được thiết kế bắt mắt, giới thiệu đầy đủ hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc da với công thức đa tầng hoạt chất được nghiên cứu riêng cho những vấn đề của làn da Việt.

Sự kiện cũng đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của dòng sản phẩm Trioderma Gentle Matte Shooting Lotion mới tại sự kiện y khoa học đường. Rất nhiều bạn sinh viên đã có cơ hội trải nghiệm sản phẩm hỗ trợ bảo vệ làn da khỏi tác hại của ô nhiễm thế hệ mới với công thức đa tầng hoạt chất. Các bạn sinh viên cũng không khỏi bất ngờ với kết cấu lotion mỏng mịn, có khả năng thẩm thấu nhanh mà không bết dính, đây là sản phẩm hỗ trợ hàng rào bảo vệ da cũng như giúp phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất treatment.

Bộ 3 sản phẩm chăm sóc da dầu mụn gồm: gel rửa mặt, serum giảm mụn mờ thâm; gel chấm mụn cũng thu hút sự quan tâm lớn của các bạn khi mang đến giải pháp giúp giảm mụn, mờ thâm, ngăn ngừa mụn quay trở lại từ gốc. Không chỉ được trực tiếp trải nghiệm hiệu quả ngay trên làn da của mình, các bạn sinh viên Y Khoa Phạm Ngọc Thạch còn được đội ngũ tư vấn hướng dẫn các bước sử dụng cũng như kết hợp sao cho mang đến hiệu quả tối ưu nhất.

Dòng Essence Mask mới của thương hiệu cũng nhận được những phản hồi tích cực, cho thấy Trioderma đang dần khẳng định được triết lý chăm sóc da dựa trên nền tảng khoa học mà thương hiệu kiên định theo đuổi. Đặc biệt, các bạn sinh viên còn có cơ hội check in, tham gia vòng quay may mắn và sở hữu những phần quà chăm sóc da chuẩn y khoa đến từ Trioderma.

Trong buổi Skintalk với chủ đề "Mụn tái đi tái lại, vì sao?", các bác sĩ da liễu từ Acne Studio đã chia sẻ các sai lầm cơ bản của các bạn sinh viên. Theo các bác sĩ, việc làm sạch da không đúng cách, lối sống không lành mạnh, lạm dụng các liệu pháp "siêu tốc" và tự kết hợp các sản phẩm thiếu lộ trình đã vô tình tạo nên "vòng lặp" vô hạn khiến mụn tái đi tái lại không dứt điểm, dẫn đến những tổn thương sâu khó phục hồi. Những chia sẻ dưới góc nhìn y khoa và chuyên môn của các bác sĩ trực tiếp đi sâu vào thực tế của vấn đề, giúp sinh viên có thể chăm sóc da khỏe, ngăn mụn trở lại từ gốc rễ.

Đây là lần thứ 2 Trioderma đồng hành cùng Acne Studio by PMT trong chuỗi Skintalk. Đại diện thương hiệu chia sẻ, bên cạnh việc nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc da với công thức khoa học tối ưu, chúng tôi muốn xây dựng cộng đồng chăm sóc da khỏe, khoa học thông qua các sự kiện chia sẻ, giao lưu kiến thức da liễu chuyên môn.

Trioderma hiện đang nghiên cứu và phát triển mạnh hệ sinh thái sản phẩm dành cho da dầu mụn, khẳng định được chất lượng và uy tín thông qua nghiên cứu lâm sàng. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng liên tục đồng hành cùng các sự kiện da liễu chuyên môn, hội thảo khoa học, sự kiện học đường, hoạt động an sinh xã hội, gắn liền với cộng đồng.

