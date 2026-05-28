Trioderma tại NCAD 2026 - Tự hào thương hiệu Việt, chất lượng chuẩn y khoa

Diễn đàn học thuật quy tụ những tên tuổi đầu ngành

Ba ngày diễn ra Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 (NCAD9) là hành trình đầy ấn tượng để Trioderma kết nối cùng hơn 1.500 đại biểu. Sự kiện năm nay không chỉ quy tụ những Giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong nước mà còn thu hút hàng loạt chuyên gia quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore...

Với quy mô tầm cỡ, NCAD9 đã mang đến chuỗi hoạt động Tiền hội nghị chuyên sâu, các phiên báo cáo khoa học giá trị và đêm bế mạc đặc sắc. Mỗi khoảnh khắc tại sự kiện đều để lại dấu ấn khó phai, thành công mở ra một diễn đàn toàn diện cho giới chuyên môn và nâng tầm vị thế cho một thương hiệu chăm sóc da Việt.

Trioderma chinh phục giới chuyên môn tại NCAD9

Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 là sự kiện chuyên môn da liễu tầm cỡ và chất lượng hàng đầu hiện nay. Sức ảnh hưởng của sự kiện chuyên môn này không chỉ dừng lại ở việc được tổ chức bởi Bệnh viện Da liễu Trung ương, mà còn bởi hơn 100 Chủ tọa - Báo cáo viên trực tiếp thảo luận về chủ đề "nóng" như: mụn trứng cá, tăng sắc tố, lão hóa da, vật liệu làm đẹp, công nghệ cao và hoạt chất mới nhất…

Trải qua thời gian dài chuẩn bị, Dược mỹ phẩm Trioderma vô cùng tự hào khi trở thành một phần của sự kiện khoa học uy tín lần này. Mỗi giải pháp Trioderma mang đến hội thảo đều là kết tinh của quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến không ngơi nghỉ trong nhiều năm tháng. Theo chính mục tiêu "Hiệu quả - Minh bạch", mọi công bố về Dược mỹ phẩm Trioderma đều dựa trên Nghiên cứu lâm sàng được thực hiện bởi đơn vị uy tín. Đây cũng là nền tảng giúp Trioderma trở thành thương hiệu Việt uy tín hàng đầu, theo đuổi định hướng khoa học trong nghiên cứu và phát triển các giải pháp chăm sóc da mụn hiện nay.

Trong không gian hội thảo rộng lớn, gian hàng Trioderma đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn với hoạt động trải nghiệm đa dạng và vô cùng thú vị. Điểm nhấn là hoạt động check-in nhận quà và chương trình bốc thăm may mắn, tạo nên hiệu ứng tích cực tại hội nghị lẫn trên các nền tảng livestream của nhãn hàng. Thông qua việc trao gửi hơn 1.000 sản phẩm fullsize (kích cỡ chuẩn). Trioderma đã có màn "khẳng định" dấu ấn mạnh mẽ và "lan tỏa" rộng rãi giá trị của một thương hiệu Việt chuẩn y khoa đến cộng đồng chuyên môn trên khắp cả nước.

Bên cạnh các hoạt động sôi nổi, Trioderma vẫn dành riêng một không gian yên tĩnh để khách mời trải nghiệm sản phẩm trực tiếp dưới sự hỗ trợ của đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp. Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm từ làm sạch, mặt nạ chuyên sâu đến các giải pháp hỗ trợ cải thiện mụn trứng cá và phục hồi da sau mụn, nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Với định hướng phát triển dược mỹ phẩm dành cho da dầu mụn, Trioderma xây dựng hệ sản phẩm theo nền tảng khoa học, ứng dụng các hoạt chất tiên tiến và công thức có tính bổ trợ lẫn nhau. Giúp tối ưu hiệu quả chăm sóc, hỗ trợ phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ da. Khi các sản phẩm Trioderma được kết hợp trong cùng một chu trình, toàn bộ sản phẩm góp phần cải thiện các vấn đề thường gặp ở da dầu mụn. Nhờ định hướng an toàn, lành tính và phù hợp, Trioderma trở thành sản phẩm hỗ trợ chăm sóc và phục hồi dành cho da dầu mụn nhận được sự quan tâm, đánh giá và ghi nhận từ các chuyên gia chăm sóc da hàng đầu.

Với nền tảng là thương hiệu Việt có hệ sản phẩm dược mỹ phẩm dành cho da dầu mụn của Trioderma đang trở thành một trong những lựa chọn đáng trải nghiệm trong chu trình routine chăm sóc da mụn hiện nay.





Hành trình 3 ngày tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 đã chính thức khép lại với nhiều trải nghiệm khó phai. Những điều tuyệt vời Trioderma nhận được sẽ tiếp tục trở thành nền tảng vững chắc và động lực đưa thương hiệu phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần.