Trioderma - Thương hiệu dược mỹ phẩm chăm sóc da dầu mụn dành cho tuổi teen

"Tuổi teen" - Độ tuổi hay gặp vấn đề mụn dậy thì

Mụn tuổi dậy thì thường bắt nguồn từ sự mất cân bằng hormone. Khi hormone androgen làm gia tăng sự hoạt động của tuyến dầu nhờn trên da, làm da thường xuyên đổ dầu. Về lâu dài, lượng dầu thừa, bã nhờn tích tụ sâu trong các lỗ chân lông dễ gây bít tắc, đây chính là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn Propionibacterium acnes (Gọi tắt là P. Acnes) phát triển.

Thói quen làm sạch da chưa đúng như chỉ rửa mặt với nước hoặc với các sản phẩm chưa phù hợp; tự nặn mụn, dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc khiến cho tình trạng mụn dậy thì trở nên nghiêm trọng hơn.

Thấu hiểu làn da ở tuổi dậy thì cần được làm sạch sâu, cân bằng dầu trên da và cải thiện mụn, thâm đúng cách, Trioderma với 3 sản phẩm được nghiên cứu "sinh ra là dành cho làn da của tuổi teen Việt". Bộ đôi sản phẩm gel rửa mặt và gel chấm mụn dù còn là những cái tên tân binh nhưng nhanh chóng chứng minh được sức hút, cùng với đó, hàng loạt thông tin úp mở về sản phẩm serum chuyên cho da dầu mụn sắp ra mắt càng làm cho Trioderma là cái tên được các bạn trẻ yêu thích lựa chọn trong thời khóa biểu chăm da của mình.

Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel

Là sản phẩm ra mắt đầu tiên, đánh dấu sự xuất hiện của Trioderma trên bản đồ chăm sóc da Việt, gel chấm mụn nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ bảng thành phần kết hợp đa tầng hoạt chất khoa học, chăm sóc da dầu mụn. Nổi bật chính là dẫn xuất PAD dịu nhẹ mà hiệu quả trong việc giúp làm dịu kích ứng, kháng viêm và kiểm soát bã nhờn.

Bộ đôi AHA/BHA đảm nhận vai trò tẩy tế bào chết và làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn tái phát. ZinC PCA kháng viêm, gom cồi mụn và hỗ trợ làm giảm mụn viêm, Niacinamide cân bằng nhờn, giúp làm sáng da và ngừa vết thâm sau mụn. Bên cạnh đó, chiết xuất Rau Má, Lá Bàng lành tính với vai trò giúp làm dịu kích ứng, chất chống oxy hóa và phục hồi da sau mụn.







Gel rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser

Công thức làm sạch sâu nhưng dịu nhẹ với Salicylic Acid (BHA) là thành phần nổi bật với khả năng tẩy tế bào chết tích tụ và làm thông thoáng lỗ chân lông. Cùng với đó là sự kết hợp ZinC PCA có khả năng kiềm dầu kiểm soát dầu thừa trên da, ngăn ngừa mụn quấy rối. Thành phần Niacinamide có khả năng giúp duy trì mảng ẩm tự nhiên, khôi phục hàng rào bảo vệ da.

Đặc biệt, các chiết xuất từ thành phần thiên nhiên an toàn và lành tính với mọi loại da như Rau Má, Cây Phỉ, Trà Xanh, Tía tô.

Chất gel tạo bọt mịn, khi chạm lên da mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Sau khi rửa mặt, da có được độ ẩm mịn, đàn hồi tự nhiên không bị cảm giác khô căng hay kích ứng khó chịu. Một làn da sạch chính là nền tảng vững chắc cho một làn da khoẻ và gel rửa mặt Trioderma chính là bước khởi đầu hoàn hảo cho một quy trình chăm da mụn tuổi Teen chuẩn khoa học.

Serum Trioderma ActiBalance+ Serum

Đây là sản phẩm tân binh sắp ra mắt đến từ Trioderma, với công dụng hỗ trợ ngăn ngừa mụn, giảm thâm từ công thức chuyên biệt và dịu nhẹ. Thành phần nổi bật Pro Vitamin B5 đóng vai trò như hoạt chất giữ ẩm, giúp làm dịu kích ứng và hỗ trợ tái tạo lại mô tế bào da sau tổn thương do mụn, Niacinamide hỗ trợ làm giảm thâm sau mụn, làm sáng đều màu da và hoạt động như một chất điều tiết dầu nhờn trên da. Bên cạnh đó, serum đến từ Trioderma còn có khả năng còn kiểm soát bã nhờn hiệu quả với thành phần ZinC PCA, từ đó giảm thiểu tình trạng bóng dầu và ngăn ngừa mụn hình thành. BHA và AHA được chiết xuất từ các loại trái cây như bộ đôi hỗ trợ làm sạch sâu, loại bỏ bã nhờn, giúp thông thoáng lỗ chân lông.

Niacinamide giúp làm mờ các vết thâm do mụn để lại, duy trì hàng rào bảo vệ da. Chiết xuất rau má có trong Serum mới đến từ Trioderma với khả năng giúp làm dịu kích ứng, hỗ trợ phục hồi da sau mụn, giảm sưng đỏ và khô da do điều trị.

Vì sao Trioderma là lựa chọn của mụn tuổi dậy thì?

Ra mắt thời gian ngắn nhưng với những nghiên cứu chuyên sâu về sản phẩm dành riêng cho da dầu mụn của người Việt, Trioderma như thấu hiểu mọi nỗi niềm khó nói của các bạn khi bước vào giai đoạn thay đổi đặc biệt này.

Kiềm dầu, ngừa mụn: Sự kết hợp của đa hoạt chất nổi bật là BHA, ZinC PCA vfa Niacinamide có trong 3 sản phẩm cho phép tăng khả năng kiềm dầu, kiểm soát bã nhờn, vốn là nguyên nhân chính gây nên tình trạng mụn ở tuổi dậy thì.

Hiệu quả nhanh chóng: Sự kết hợp của 3 sản phẩm gel rửa mặt và gel chấm mụn, serum đã tạo thành một quy trình skincare toàn diện và hoàn hảo giúp làm sạch sâu, cân bằng dầu nhờn trên da, kháng viêm, gom cồi mụn và phục hồi da, mờ vết thâm.

Giá thành hợp lý: Với mức giá phù hợp với phân khúc học sinh - sinh viên, các bạn tuổi teen dễ dàng tiếp cận và sử dụng, hợp túi tiền. Giá thành hợp lý, là bộ ba "must have" trong chu trình chăm sóc da mỗi ngày của các bạn tuổi teen.

Các bước sử dụng

Bước 1: Sau khi làm ướt da mặt, cho một lượng gel rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser ra lòng bàn tay và tạo bọt. Massage nhẹ nhàng 1–2 phút, theo chiều từ trong ra ngoài, dưới lên trên và rửa sạch với nước

Bước 2: Cho serum lên 5 điểm trên mặt: trán, 2 má, cằm, mũi và dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ hoặc massage theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên.

Bước 3: Chấm Trioderma Anti Acne Gel lên các nốt mụn hoặc thoa lớp mỏng lên các vùng da mụn.

Hiện nay, Trioderma đang phân phối 2 dòng sản phẩm là Gel chấm mụn Trioderma và Gel rửa mặt Trioderma tại các nhà thuốc, phòng khám và được các chuyên gia da liễu tin chọn sử dụng trong các liệu trình chăm sóc da dầu, mụn chuyên sâu.