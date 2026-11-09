Trioderma - Thương hiệu dược mỹ phẩm Việt đã hoàn thành Dermatologist Tested

Một sản phẩm có công dụng phù hợp thôi chưa đủ, mà còn cần được đánh giá về mức độ kích ứng để người dùng có thêm cơ sở lựa chọn.

Từ sản phẩm chuyên biệt cho da dầu mụn đến dấu mốc kiểm nghiệm an toàn cho làn da dầu mụn nhạy cảm

Ra mắt vào tháng 8.2026, Trioderma Intensive Acne Spot Gel được phát triển dành cho nhu cầu chăm sóc các nốt mụn viêm, sưng đỏ và cứng đầu. Không lâu sau khi giới thiệu sản phẩm ra thị trường, thương hiệu đã công bố kết quả thử nghiệm Primary Irritant Patch Test for Sensitive Skin (thử nghiệm áp da - test áp bì cho da nhạy cảm) do Ellead Co., Ltd. thực hiện tại Hàn Quốc.

Ellead Co., Ltd. là đơn vị nghiên cứu và kiểm nghiệm lâm sàng về da tại Hàn Quốc. Với phương pháp Primary Irritant Patch Test for Sensitive Skin, thử nghiệm tập trung đánh giá phản ứng kích ứng da trong điều kiện kiểm nghiệm cụ thể.

Kiểm nghiệm được tiến hành trên 30 người có làn da nhạy cảm. Theo kết quả, sản phẩm ghi nhận chỉ số kích ứng trung bình (M.I.I.) bằng 0,00, được xếp loại Negligible – mức kích ứng không đáng kể theo thang đánh giá của thử nghiệm.

Việc thực hiện thử nghiệm này cũng cho thấy thương hiệu quan tâm đến việc bổ sung dữ liệu đánh giá sản phẩm, thay vì chỉ truyền tải thông tin về công dụng và thành phần.

Công thức chăm sóc mụn với định hướng tập trung vào từng nốt mụn của Intensive Acne Spot Gel

Bên cạnh kết quả kiểm nghiệm, Intensive Acne Spot Gel được Trioderma phát triển theo định hướng chăm sóc chuyên biệt cho các nốt mụn viêm, sưng đỏ. Sản phẩm hướng đến hỗ trợ gom cồi, giảm mụn và hạn chế tình trạng mụn quay trở lại.

Công thức chuẩn y khoa của sản phẩm chấm mụn của Trioderma có sự góp mặt của ba thành phần nổi bật gồm MC-salicare™, 4-terpineol và pionin. Đây là những thành phần được thương hiệu lựa chọn cho định hướng chăm sóc cho nốt mụn nhưng không ảnh hưởng đến các vùng da xung quanh, cũng không gây bong tróc hay khô căng.

Sự kết hợp giữa định hướng công thức chuyên biệt và tính an toàn cho làn da đã tạo nên 1 sản phẩm đủ các yếu tố xử lý mụn cứng đầu và ngăn mụn quay trở lại nhưng cũng đủ dịu nhẹ và an toàn trên làn da nhạy cảm.

Bộ ba sản phẩm chăm sóc mụn cùng ghi dấu với nhãn Dermatologist Tested Completed

Không chỉ có Intensive Acne Spot Gel, Trioderma còn công bố hai sản phẩm chăm sóc mụn khác là bộ đôi Anti Acne Gel và Trioderma ActiBalance+ Serum cũng đạt nhãn Dermatologist Tested Completed bởi Ellead.

Việc ba sản phẩm thuộc dòng chăm sóc mụn cùng có dấu mốc kiểm nghiệm này cho thấy định hướng của Trioderma không chỉ tập trung vào một sản phẩm riêng lẻ, mà còn hướng đến việc đánh giá chất lượng trên các giải pháp chăm sóc da mụn của thương hiệu.

Đối với người tiêu dùng, thông tin kiểm nghiệm da liễu là một cơ sở tham khảo hữu ích khi tìm hiểu sản phẩm, nhất là những người có làn da dầu mụn, dễ nhạy cảm và quan tâm đến nguy cơ kích ứng trong quá trình chăm sóc da.

Tạo hướng đi bền vững cho thương hiệu dược mỹ phẩm Việt

Thị trường chăm sóc da ngày càng có nhiều thương hiệu quốc tế tham gia, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các doanh nghiệp Việt trong việc xây dựng sản phẩm có định hướng rõ ràng và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Là thương hiệu dược mỹ phẩm Việt hướng đến làn da dầu mụn và da mụn nhạy cảm, Trioderma lựa chọn tập trung nghiên cứu các giải pháp phù hợp với nhu cầu chăm sóc da của người Việt. Thương hiệu cũng hướng đến việc tham gia các sự kiện chuyên ngành thẩm mỹ, hội thảo và hội nghị trong lĩnh vực chăm sóc da, qua đó tăng cường kết nối với cộng đồng chuyên môn.

Với định hướng phát triển dựa trên công thức chuyên biệt và sự quan tâm đến dữ liệu kiểm nghiệm, Trioderma kỳ vọng từng bước tạo dựng vị thế trên thị trường dược mỹ phẩm trong nước. Việc bộ ba sản phẩm chăm sóc mụn được công bố đạt nhãn Dermatologist Tested Completed là một dấu mốc trong hành trình đó, đồng thời thể hiện nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm của một thương hiệu Việt.