'Trò chơi con mực', 'Snowdrop' và những bộ phim Hàn vướng tranh cãi

Bên cạnh những dự án thành công, được khán giả hết lòng yêu mến, làng phim ảnh xứ kim chi cũng có nhiều tác phẩm từng vấp phải tranh cãi, bị người xem lên án, thậm chí là tẩy chay.

Trò chơi con mực

Không thể phủ nhận sức lan tỏa của bộ phim do Netflix sản xuất trong năm qua, Trò chơi con mực không chỉ chiếm lĩnh làng phim ảnh toàn cầu mà còn gặt hái được nhiều giải thưởng lớn. Song, bom tấn này cũng từng bị phản ứng dữ dội khi sử dụng những tấm danh thiếp có số điện thoại thật trên các cảnh phim.

Chủ nhân của số điện thoại trên đã nhận được vô số cuộc gọi từ người hâm mộ bộ phim, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Ban đầu, người này được Netflix yêu cầu hãy thay đổi số điện thoại của mình vì họ không thể kiểm soát cũng như ngăn chặn việc các fan gọi điện quấy rối. “Chúng tôi không thể làm gì vì số điện thoại đã bị phát tán ra bên ngoài và chúng tôi cũng không cố ý làm như vậy”, đội ngũ sản xuất Trò chơi con mực bày tỏ.

Tuy nhiên, theo như chủ nhân của số điện thoại thì đây là số dùng để kinh doanh, không phải là số cá nhân để có thể dễ dàng chuyển đổi. Cuối cùng, Netflix phải chỉnh sửa các cảnh có hiển thị số điện thoại này.

Pháp sư trừ tà Triều Tiên

Vào tháng 3.2021, chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi ra mắt, bộ phim kinh dị Joseon exorcist (Pháp sư trừ tà Triều Tiên) đã rơi vào thảm cảnh khi liên tục bị tẩy chay và ngừng chiếu vô thời hạn. Theo đó, tác phẩm này phải hứng chịu nhiều “gạch đá” vì xuyên tạc lịch sử, đặc biệt là các sự kiện và hồ sơ liên quan đến lịch sử chung của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, một phần nguyên nhân khiến Joseon exorcist bị chỉ trích chính là việc lạm dụng trang phục truyền thống và đồ ăn Trung Quốc trong 2 tập đầu tiên. Đáng nói, bộ phim được công chiếu trong bối cảnh mối quan hệ Trung - Hàn vẫn chưa hết căng thẳng, dẫn đến loạt tranh cãi ngày càng tăng cao. Các ngôi sao của phim là Jang Dong Yoon, Lee Yu Bi và giám đốc sản xuất Shin Kyung Soo đều phải gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Hoa tuyết điểm

Kể từ khi công chiếu, Snowdrop (Hoa tuyết điểm) đã phải đối mặt với những cáo buộc xuyên tạc lịch sử nghiêm trọng. Nối tiếp làn sóng tẩy chay dữ dội từ người dân Hàn Quốc, đã có hơn 300.000 chữ ký kiến nghị Nhà Xanh cấm sóng dự án truyền hình đầu tay của Jisoo (BlackPink).

Không chỉ vậy, một nhóm công dân nước này còn đệ đơn lên tòa án nhằm yêu cầu đình chỉ phát sóng Snowdrop. Họ cho rằng tác phẩm đã mô tả về phong trào dân chủ - một giai đoạn lịch sử nhạy cảm của Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ sự lo ngại nội dung phim cổ xúy cho bạo lực và những giá trị không đúng đắn.

Trước những tranh cãi liên tục nổ ra, JTBC đã lên tiếng giải thích rằng các cáo buộc bóp méo lịch sử chỉ là sự hiểu lầm và mạch phim về sau sẽ làm sáng tỏ khúc mắc của khán giả.

Oh my ladylord

Ngay sau khi tập 1 của bộ phim Oh my ladylord thuộc đài MBC phát sóng, người xem đã được một phen hốt hoảng trước cảnh tắm khỏa thân của nam diễn viên Lee Min Ki. Khán giả không hài lòng khi những phân cảnh nhạy cảm này không được kiểm duyệt kỹ lưỡng.





Phản hồi lại những ý kiến của người xem, đội ngũ sản xuất phim cho biết: “Chúng tôi thừa nhận vấn đề này và dự định sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để giúp người xem không cảm thấy khó chịu”.

Cuộc chiến thượng lưu 3

Khác với những phản ứng tích cực của phần 1 và phần 2, bộ phim Penthouse phần 3 từng bị phản ứng gay gắt vì kịch bản vô lý, phản cảm, không thuyết phục người xem.

Không chỉ vậy, phim còn bị chỉ trích khi dùng video về sự cố sập nhà gây chết người tại Gwangju (Hàn Quốc) để làm minh họa cho nội dung và xây dựng hình tượng nhân vật có yếu tố chiếm đoạt văn hóa, phân biệt chủng tộc.

Dear. M

Dear. M là dự án từng được rất nhiều người mong đợi vì có sự tham gia của các ngôi sao Kpop đình đám như nam ca sĩ Jaehyun (NCT) và Lee Jin Hyuk (Up10tion). Tuy nhiên, vì nữ chính của phim là Park Hye Soo dính vào cáo buộc bạo lực học đường, Dear. M bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Đến khoảng cuối tháng 3.2022, nhà làm phim thông báo Dear. M sẽ phát sóng tại Nhật Bản vào nửa cuối năm nay.

The king of tears, Lee Bang Won

Tháng 1.2022, đội ngũ sản xuất củaThe king of tears, Lee Bang Won bị phản ứng dữ dội vì làm chết một con ngựa trong quá trình quay phim. Các nhân viên của đoàn phim đã buộc dây vào chân con ngựa và kéo mạnh để nó bị ngã.

Ngay sau đó, Hiệp hội phúc lợi động vật Hàn Quốc đã yêu cầu KBS xác nhận lại tình trạng sức khỏe của con ngựa và đề nghị một cuộc trao đổi về các biện pháp đảm bảo an toàn cho động vật khi quay phim trong tương lai.

Phản hồi lại yêu cầu trên, KBS cho biết con ngựa đã chết do vết thương quá nặng. Nhà đài nói: “Thông qua sự cố này, KBS xác nhận rằng có vấn đề trong phương pháp ghi hình với ngựa. Chúng tôi sẽ tìm cách để không còn chuyện tương tự trong tương lai”. Sau khi gặp phải chỉ trích dữ dội, bộ phim The king of tears, Lee Bang Won bị tạm dừng phát sóng trong 2 tuần.

Tomorrow

Gần đây nhất, vào tháng 5.2022, bộ phim truyền hình Tomorrow (MBC) bị chỉ trích nặng nề vì dùng tên và ngày sinh của BTS cho người đã chết. Cụ thể, trong một phân cảnh của phim, khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào một tập tài liệu có tiêu đề: “Sổ đăng ký người đã chết”. Mục thứ ba trong sổ đăng ký này là của một người tên Kim Taehyung với ngày sinh 30.12.1971. Ngay lập tức, người hâm mộ đã nhận ra rằng người này không chỉ trùng tên thật với thành viên V (BTS) mà còn giống cả ngày sinh, ngoại trừ việc năm sinh 1995 được đổi thành 1971. Tiếp đó, ngày sinh 1.9.1997 của em út Jungkook cũng bị gán vào một nhân vật đã qua đời trong phim.

Cũng vì thế, Tomorrow nhanh chóng nhận về vô số “gạch đá” do thiếu tôn trọng với các thành viên của nhóm nhạc nam toàn cầu. Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt, tổ sản xuất của MBC phản hồi lại rằng những con số trên phim là hoàn toàn ngẫu nhiên và không có ý nghĩa gì.