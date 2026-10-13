Trò chuyện với người phụ nữ 'Nâng tầm quả trứng Việt'

Nhìn lại một năm qua đầy thử thách. Người phụ nữ kiên cường ấy đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khoe với người viết một câu đầy tự hào: “Trứng của chị không đủ bán”.

Và cuộc trò chuyện với chị Lâm Thuý Ái, người phụ nữ hết lòng vì quả trứng, đã diễn ra nhẹ nhàng như chính tâm trạng hiện nay của chị.

Chị Lâm Thúy Ái, người phụ nữ năng động tâm huyết với nông nghiệp sạch ẢNH: QUANG THUẦN

* PV: Xin chào chị Lâm Thuý Ái. Nhớ năm trước, nhà máy trứng sạch Mebi Farm của chị vừa mới hoàn thành và bắt đầu phân phối những sản phẩm đầu tiên. Nhìn lại một năm, chị thấy thành quả của mình thế nào?

- Chị Lâm Thúy Ái: Trong một năm qua, có thể nói rằng tôi cùng đội ngũ marketing và nhà máy của mình đã nỗ lực giới thiệu và tiếp cận các kênh phân phối hiện đại. Với mục tiêu phục vụ cho phân khúc cao cấp, ngay từ đầu thương hiệu Pinky Eggs nhà máy Mebi Farm đã chọn phân khúc khách hàng từ trung đến cao cấp. Thật hạnh phúc vì rất nhiều khách hàng và đối tác đã thấu hiểu và đồng cảm với Mebi Farm trong việc nâng tầm quả trứng, họ đã lựa chọn không chỉ vì giá bán, mà họ đã chọn chúng tôi làm nhà cung cấp vì quy trình và chuỗi kiểm soát thông minh, sạch, an toàn và thơm ngon.

Sau một năm, trứng gà Pinky hay còn gọi là trứng gà ăn chay đã được lựa chọn cho các hệ thống phở Phát Tài, các khách sạn cao cấp Lasiesta, Elite Saigon, các trường học quốc tế gồm Quốc Anh School, Trường Việt - Anh, các hệ thống nhà hàng khách sạn EHG, chuỗi cửa hàng bánh ABC Bakery, các siêu thị có mạng lưới phân phối lớn như Satra, Bách Hóa Xanh, Kingfoodmart... Có thể nói hiện nay nhà máy của tôi đã chạy hết công suất và tự tin nói rằng không đủ hàng để bán.

* Mới một năm mà đã chạy hết công suất? Điều gì đã khiến cho việc thuyết phục khách hàng khó tính trở nên đơn giản như vậy? Nếu nguồn hàng đã chạy hết công suất mà không đủ phục vụ, chị có tính đến việc xây dựng thêm nhà máy hay không?

- Ngay từ khi bắt đầu xây dựng dự án, Mebi Farm đã xác định đối tượng khách hàng là những người quan tâm đến sức khỏe của gia đình và bản thân. Thị trường trứng hiện nay nhiều phân khúc giá cả, nhưng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, việc xây dựng những mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn, kiểm soát chặt chẽ từ trang trại đến bàn ăn đang trở thành xu hướng quan trọng của ngành nông nghiệp. Mebi Farm hiện đã xây dựng hoàn chỉnh nhà máy và trang trại gà đẻ trứng theo quy trình kiểm soát chất lượng, chú trọng an toàn sinh học và chất lượng sản phẩm. Mỗi quả trứng đến tay người tiêu dùng đều được đảm bảo tuyệt đối từ môi trường nuôi, nguồn nước, thức ăn, điều kiện chuồng trại, sức khỏe đàn gà và quy trình thu gom, bảo quản. Khi chúng tôi giới thiệu sản phẩm và quy trình sản xuất của Mebi Farm, và khi khách hàng được tận mắt trải nghiệm sản phẩm, thì giá cả không còn là vấn đề lớn. Vì giá trị cốt lõi nằm ở chất lượng và an toàn của quả trứng. Với tốc độ phủ sóng nhanh chóng hiện nay, Mebi Farm hiện đang tính đến phương án mở rộng nhà máy giai đoạn 2 để tăng thêm sản lượng.

* Có vẻ như năm nay chị bận rộn nhiều hơn với công việc tìm kiếm khách hàng tiêu thụ trứng, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Mekong và nhiều hoạt động thiện nguyện khác, nhưng vì sao chị vẫn có thời gian tham gia nhiều sự kiện thể thao?

- Đúng là hiện nay tôi khá bận rộn, bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới phân phối còn phải chăm sóc gia đình, hoạt động xã hội… Nhưng tôi luôn tranh thủ dành thời gian để chơi một số môn thể thao như chạy bộ, tennis và gần đây tôi khá hứng thú với môn pickleball. Khi mình biết quản trị công việc và quản trị thời gian, thì có thể làm nhiều việc cùng lúc. Nhưng quan trọng hơn hết, tôi nhận ra đây là môn thể thao có những điều rất giống cuộc sống: Quả bóng luôn chuyển động. Muốn đón được bóng, mình phải di chuyển. Muốn đánh tốt hơn, mình phải quan sát, phản xạ và luyện tập. Có những quả tưởng dễ lại đánh hỏng. Và quan trọng nhất: đừng để mình đứng yên quá lâu. Trong kinh doanh cũng vậy, tôi luôn tự nhủ bản thân phải luôn nỗ lực mỗi ngày, hôm nay làm tốt thì ngày hôm sau phải tốt hơn.

* Vậy có điều gì đang làm chị trăn trở?

- Là một nhà sản xuất trứng theo tiêu chuẩn sạch, tâm niệm của tôi là luôn mong muốn người tiêu dùng được sử dụng loại sản phẩm tốt, chất lượng cao. Nhưng thị trường hiện nay vẫn còn nhiều sản phẩm trôi nổi, chưa rõ nguồn gốc và được bán cho những đối tượng tiêu dùng thu nhập thấp. Trước thực tế đó, tôi vẫn luôn trăn trở, mong muốn thị trường có thêm nhiều doanh nghiệp sản xuất trứng sạch, đồng thời người tiêu dùng thông thái hơn để góp phần xây dựng một thị trường an toàn, minh bạch.

Khách hàng chọn chúng tôi không chỉ vì giá bán, mà vì quy trình và chuỗi kiểm soát thông minh, sạch, an toàn và thơm ngon. Chị Lâm Thuý Ái

* Xin cảm ơn Chị!